仿日本制定國內飯店房價規範？卓揆打槍：非自由市場機制

國內旅遊住宿費太高，國民黨立委邱若華呼籲比照日本訂定國內房價的規範。行政院長卓榮泰今日在立法院答詢時說，用法律去訂定價格，這不是自由市場的機制。(記者羅沛德攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國內旅遊住宿費太高，國民黨立委邱若華呼籲比照日本訂定國內房價的規範。行政院長卓榮泰今日在立法院答詢時說，用法律去訂定價格，這不是自由市場的機制。

卓榮泰指出，如果狀況嚴重不合理，超乎大家合理接受範圍，對公平交易相關法規有所牴觸，要跟產業界或公會來談要不要內部自律，大家一起來遵守，再看法律要不要進一步來做，用法律去訂定價格，這不是自由市場的機制，有嚴重影響到人民的選擇。

邱若華追問，國內住宿若價格太誇張，到底要怎樣來約束業者？交通部長陳世凱說，如果太不合理的哄抬，例如高雄最近很多人去住飯店，有反映這樣的狀況，當地觀光局就會去稽查，地方政府都有在稽查，若抬高到不合理狀況，地方政府會去處理。

陳世凱指出，關於中央要不要有一個大規模的指引，這部分需要跟業者一起討論，畢竟這是私人的商業行為，會跟公會、地方主管機關來做討論，看有無可能做出一個更合理的溝通，因為好的旅宿還是會有，甚至到六星級、七星級。

邱也質疑，今年元旦起，政府要求旅宿業不得提供一次性備品，有國人在光復節連假接獲飯店業者通知，連大毛巾都不提供，要民眾自備。此政策上路後，不僅業者改成販售備品，現在連大毛巾都不提供，民眾花同樣的錢，卻遭受更差的體驗，觀光署根本束手無策。

卓榮泰說，這是基於環保理念做這樣的改變，一般的飯店都會在櫃台提供，如果有業者把劣質商品一次賣680元，這是自斷後路，以後沒有人會去，這是不聰明的做法。相信是極少數，希望交通部要跟地方觀光單位勸阻，當此事被揭露後，這種飯店真的是信譽掃地。

陳世凱提及，有類似狀況都會通報地方政府去稽查，例如不提供大毛巾或毛巾之類，那個是網路上的發文，媒體跟進做報導，後來有請雲林縣政府去稽查，查過後發現沒有這麼一回事。至於要不要像日本業者一樣，提供備品讓旅客自由索取，會請觀光署再跟業者溝通。

