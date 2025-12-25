仿真人形華麗迎賓 楊麗花首次大型個展登場
從宜蘭囝仔到跨世代巨星，楊麗花的舞台人生一次打開！國立傳統藝術中心今(25日)起在宜蘭園區推出「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展，從仿真人形、戲服道具到AI互動，讓觀眾不僅能回顧台灣歌仔戲的輝煌年代，更能見證一代小生楊麗花的巨星之路。
「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展是楊麗花首次推出的大型個人特展。展覽以四大單元梳理楊麗花的舞台人生，完整呈現她如何從宜蘭走向全台、乃至東南亞與海外華人圈，成為家喻戶曉的文化符號。
展覽業務承辦人卓美華受訪表示，楊麗花其實一直很希望能有一場大型展覽，因此，在這次策展過程中，她也投入許多個人想法與期待，包括展覽中共展出3尊仿真人形、皆來自楊麗花的個人收藏，以及包含《薛丁山與樊梨花》中兩人結婚入洞房的戲服和大型舞台公演時期的演出冠帽、鞋靴等華麗舞台配件，皆來自楊麗花的個人收藏。
入口處的楊麗花仿真人形更是由她本人親手監督打造。卓美華：『(原音)就是她有一個她的仿真的人像，她是自己親自監製，而且她是親手化妝的。她希望在展場一入口就看到她穿著那個舞台很華麗的謝幕服，在那邊迎接觀眾進場。』
這項展覽也獲得台視與國家電影及視聽文化中心協力。台視借展《洛神》、《君臣情深》等電視歌仔戲經典戲服，並提供曾於金鐘獎劇作中使用的大型白馬仿真道具；國影中心則提供多部珍貴電影作品，包括楊麗花首度演出的歌仔戲電影《碧玉簪》，讓觀眾得以一窺平時難得一見的影像片段。
展覽同時重現台視大型「乾清宮」電視佈景，並依楊麗花的「貼心建議」設置拍照點；且打造互動電視體驗，觀眾只要感應錄影帶，就能坐下來重溫當年在家「吃飯看歌仔戲」的日常情景。
最吸睛的則是AI互動設計。卓美華透露，楊麗花知道許多戲迷都想與她合照，卻苦無機會，因此展覽挑選3組雙人劇照，讓觀眾透過AI換臉「成為戲中人」，不僅能獲得合照，蒐集完成後，還能獲得一段約20秒與楊麗花「同台演出」的影片彩蛋。
雖然楊麗花是台灣歌仔戲發展史上最具代表性的人物，但策展過程中，讓卓美華印象最深刻的，是楊麗花不斷強調舉辦展覽並非要凸顯個人成就，而是「希望歌仔戲能持續下去」。卓美華：『(原音)做的這個展覽確實是她的展覽，但她的目的是希望說我們的母語、台語的部分，還有歌仔戲的文化演出，然後欣賞的人口，她希望可以再持續下去。』
因此，展場中特別設計互動年表，對照楊麗花不同年齡階段的演出軌跡，與同時期歌仔戲發展史的重要事件，讓觀眾清楚看見她如何一路走在時代前端，也看見這段傳奇背後的時代脈絡。
卓美華笑說，戲迷恐怕得預留不少時間，才能好好逛完這場展覽。幸好展期將一路展出至2026年10月25日，楊麗花也預計於明年1月中旬舉辦展覽見面會，親自與戲迷面對面交流。
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 152
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 106
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 1 天前 ・ 31
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 25
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 129
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 10
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 9
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 1 天前 ・ 15
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 1 天前 ・ 25
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 188
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 9
辛曉琪唱〈領悟〉思故友屠穎
「療傷天后」辛曉琪23日宣布將於明年3月28日在北流舉辦「好好愛 此刻」演唱會。與她合作多年的音樂夥伴屠穎原本要擔任音樂總監，卻不幸在上月猝逝，辛曉琪說，事發當天她在大陸有表演，突接到噩耗讓她相當不能接受，「但馬上要妝髮有演出，只能哭完之後冰敷熱敷一起來。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15
新北國中割頸案讓《少事法》變保護加害人！律師揭庭外現狀 一堆阿志頭嘻皮笑臉無悔意
[Newtalk新聞] 2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑，全案仍可上訴。聽聞此一判決結果，讓死者楊姓國中生的父親完全無法接受，激動淚訴實在判太輕。律師陳宇安坦言，法律對加害者的保護跟包容，讓她不禁思考「到底現在犯錯的是誰啊？」 死者楊姓國中生的父親先前請求法官將郭男、林女判到有期徒刑上限30年，昨當庭聽到判決結果，庭外崩潰痛哭，對量刑結果難以接受。控訴《少年事件處理法》高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，但在民事程序中，自己一家人的個資卻被完整揭露給對方。 由於郭姓少年犯案後毫無悔意，甚至曾在警局恐嚇證人稱「等我出去你就知道」；楊父指出，若依《少年事件處理法》規定，服刑超過1/3即可申請假釋，代表郭姓少年被判12年，最快約4年後便有機會出獄，他直言，這會讓他長期活在恐懼中，當場淚崩「凶手出來我可能是第一個被殺的」。 陳宇安透過巴毛律師混酥團粉專發文提到，看完新北未成年割喉案的判決已經不知道說什麼，少事法當然立意良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 153
陸劇男神「人設翻車」二搭虞書欣理由曝光！ 共浴名場面讓劇迷嗨翻
由虞書欣、張凌赫主演的陸劇《雲之羽》改編自郭敬明同名小說，講述渴望自由的無鋒刺客雲為衫（虞書欣 飾）為完成任務深入宮門，在陰森詭譎的宮門中遇到愛情、友情，也在此過程中尋找自我，堅定目標，與叛逆的公子哥宮子羽（張凌赫 飾）一同成長。虞書欣、張凌赫繼《蒼蘭訣》後再度合作，兩人也延續先前的默契，在劇中大談揪心虐戀。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4