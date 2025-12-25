仿真人形華麗迎賓 楊麗花首次大型個展登場

從宜蘭囝仔到跨世代巨星，楊麗花的舞台人生一次打開！國立傳統藝術中心今(25日)起在宜蘭園區推出「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展，從仿真人形、戲服道具到AI互動，讓觀眾不僅能回顧台灣歌仔戲的輝煌年代，更能見證一代小生楊麗花的巨星之路。

「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展是楊麗花首次推出的大型個人特展。展覽以四大單元梳理楊麗花的舞台人生，完整呈現她如何從宜蘭走向全台、乃至東南亞與海外華人圈，成為家喻戶曉的文化符號。

展覽業務承辦人卓美華受訪表示，楊麗花其實一直很希望能有一場大型展覽，因此，在這次策展過程中，她也投入許多個人想法與期待，包括展覽中共展出3尊仿真人形、皆來自楊麗花的個人收藏，以及包含《薛丁山與樊梨花》中兩人結婚入洞房的戲服和大型舞台公演時期的演出冠帽、鞋靴等華麗舞台配件，皆來自楊麗花的個人收藏。

入口處的楊麗花仿真人形更是由她本人親手監督打造。卓美華：『(原音)就是她有一個她的仿真的人像，她是自己親自監製，而且她是親手化妝的。她希望在展場一入口就看到她穿著那個舞台很華麗的謝幕服，在那邊迎接觀眾進場。』

這項展覽也獲得台視與國家電影及視聽文化中心協力。台視借展《洛神》、《君臣情深》等電視歌仔戲經典戲服，並提供曾於金鐘獎劇作中使用的大型白馬仿真道具；國影中心則提供多部珍貴電影作品，包括楊麗花首度演出的歌仔戲電影《碧玉簪》，讓觀眾得以一窺平時難得一見的影像片段。

展覽同時重現台視大型「乾清宮」電視佈景，並依楊麗花的「貼心建議」設置拍照點；且打造互動電視體驗，觀眾只要感應錄影帶，就能坐下來重溫當年在家「吃飯看歌仔戲」的日常情景。

最吸睛的則是AI互動設計。卓美華透露，楊麗花知道許多戲迷都想與她合照，卻苦無機會，因此展覽挑選3組雙人劇照，讓觀眾透過AI換臉「成為戲中人」，不僅能獲得合照，蒐集完成後，還能獲得一段約20秒與楊麗花「同台演出」的影片彩蛋。

雖然楊麗花是台灣歌仔戲發展史上最具代表性的人物，但策展過程中，讓卓美華印象最深刻的，是楊麗花不斷強調舉辦展覽並非要凸顯個人成就，而是「希望歌仔戲能持續下去」。卓美華：『(原音)做的這個展覽確實是她的展覽，但她的目的是希望說我們的母語、台語的部分，還有歌仔戲的文化演出，然後欣賞的人口，她希望可以再持續下去。』

因此，展場中特別設計互動年表，對照楊麗花不同年齡階段的演出軌跡，與同時期歌仔戲發展史的重要事件，讓觀眾清楚看見她如何一路走在時代前端，也看見這段傳奇背後的時代脈絡。

卓美華笑說，戲迷恐怕得預留不少時間，才能好好逛完這場展覽。幸好展期將一路展出至2026年10月25日，楊麗花也預計於明年1月中旬舉辦展覽見面會，親自與戲迷面對面交流。