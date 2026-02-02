仿造洪災捐款證明 花縣府要查

花蓮縣光復鄉去年發生洪災後，各界善款湧入協助重建，不過，花蓮縣政府近日發現有不明人士仿造縣府開立的「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款」收據，企圖取信他人，已蒐集相關事證依法處理，也呼籲民眾提高警覺，若對收據有疑慮可聯繫縣府社會處或撥打165求證並主動檢舉。

光復鄉去年9月23日發生洪災後，縣府在花蓮縣重大災害捐款專戶，開設「馬太鞍溪堰塞湖潰堤重大災害指定捐款」，至今年1月28日止，共收到3億1083萬3785元善款，截至去年12月26日已支出2億6403萬元。

社會處表示，近期陸續接獲民眾致電，詢問「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款」收據事宜，其「百萬捐款人」及所持「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害指定捐款收據真實性，不過經查證後，確認該收據為仿造，縣府捐款系統也查無相關捐款紀錄。

社會處指出，收據內容與格式均仿造縣府開立的收據格式，流水編號、指定用途名稱及字體格式等多處內容，均與「馬太鞍溪堰塞湖潰堤指定捐贈」正式收據樣式不符，並有修改的情形，和實際捐款作業流程存在明顯差異。

社會處說，不排除是造假者企圖開立假收據取信他人，甚至可能涉及以投資名義誘導民眾交付金錢的風險，已陸續蒐集事證並依法處理，維護公益捐款秩序及保障民眾權益，也呼籲民眾如對他人提供的收據有疑慮，可聯繫社會處查問，若遭詐騙也請立即向警方舉報或撥打165求證。