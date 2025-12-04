仿鋼彈機器人亮相！ 「ARCHAX」可切換四輪行走 功能更精進

日本今年國際機器人展3日開幕，其中有一台機器人，高4.5公尺、重3.5噸，而且外型酷似鋼彈機器人，引起全場注目。這台機器人，其實2023年就曾公開初代機，經過兩年時間的改良，這次首度公開露面，不僅具備駕駛艙，還能切換四輪行駛模式，功能更加精進。

日本新創公司開發的ARCHAX機器人外型酷似日本動漫鋼彈，能切換機器人及車輛兩模式。（圖／翻攝ツバメインダストリ株式会社）

日本國際機器人展3日盛大開幕，一台高4.5公尺、重3.5噸的巨型機器人ARCHAX成為全場焦點。這台外型酷似鋼彈的機器人，是由日本新創公司打造，經過兩年改良後首度公開亮相，不僅配備駕駛艙讓人類能夠操控，還能切換成四輪行駛模式，展現科技進步的成果。本屆機器人展除了ARCHAX外，還展出多款功能各異的機器人，包括救援機器人、跳舞機器人及家事機器人，展現人形機器人技術的快速發展與多元應用。

這台藍中帶黃的巨型機器人外型酷似日本動漫中的鋼彈，最特別的是腳底配備4個輪子，使其能夠像汽車一樣行駛。更令人驚訝的是，機器人內部還設有駕駛艙，駕駛員可以透過操縱桿與攝影機來控制機器人的移動。這款名為ARCHAX的機器人由日本新創公司打造，高達4.5公尺，重達3.5噸，於2023年公布初代機型後，今年在國際機器人展首度公開展示，並增加了能隨時切換機器人與車輛模式的功能。

日本新創公司技術總監石井啓範表示，機器人腳部採用的是從日本機械製造商RV系列中選用的減速機，這種減速機原本用於AGV（自動搬運車）。這台造價300萬美元（約合9400萬台幣）的機器人，因定位為娛樂型機器人，因此需要流暢的動作表現。石井啓範解釋，他們與日本機械製造商合作，採用精密減速機來精確控制機械的運動。

石井啓範進一步說明，ARCHAX的最初概念是「帥氣、確實能動、能讓人乘坐並操控」。在展示中，這台機器人展現了精細的操作能力，能夠從架上小心抬起玩具貓，將牠從高處救下並交給主持人。本次機器人展除了ARCHAX外，還展出了多種類型的機器人，包括救援機器人、會跳舞的機器人以及能幫忙做家事的機器人。

GMOAI&ROBOTICS執行長内田朋宏強調，在過去六個月甚至最近三個月，人形機器人的軟體已經快速更新，現在它們可以執行各種動作。隨著科技的不斷發展，人形機器人在敏捷度和動作流暢度方面相互競爭，顯示出機器人技術正在快速進步。這些先進的機器人展現了未來科技的無限可能性，為大家帶來了更多想像空間。

