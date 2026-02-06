仿A片情節少女臀部刻字「母豬、情趣用品」阿兵哥速拿100萬換免關

記者洪正達／高雄報導

曾姓阿兵哥在少女臀部寫下不雅字眼，後續在上訴前支付200萬和解，因此獲得緩刑3年。（圖／freepik）

高雄曾姓男子為現役軍人，沒想到竟於2021年間誘騙未成年少女拍攝性愛影片，並於對方臀部書寫「母豬」、「情趣用品」等文字，案經高雄高分院審理後，依涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例判處2年徒刑，不過考量他已賠償100萬元和解，宣告緩刑3年。

判決指出，曾男於2021年5到6月間網交一名尚未成年的A女並進而交往，並於同年10月起到隔年初在旅館內拍攝性愛影片，後續又於2022年5到6月間，在對方家裡拍攝猥褻影片，並在對方臀部上寫「母豬」、「情趣用品」、「精液廁所」等，並將影片外流。

廣告 廣告

案經高雄地院審理後，認定曾男涉犯3罪以及拍攝少年性交行為之電子訊號等罪嫌，分處1年1個月、1年1個月及1年4個月徒刑，合併執行2年，但曾男不服上訴；案經高雄高分院審理後，審酌曾男已賠償100萬元與A女家屬和解，雖刑度不變，但宣告緩刑3年，期間需交付保護管束並接受4場法制教育，全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

獵龍驚魂！林園男觸69KV特高壓電灼傷 台電：人道考量暫不求償

涉罷免案不實連署！3國民黨涉案人均認罪…當庭向伍麗華致歉

小一童被逼吞磁鐵！半夜驚醒問「會卡多久」 補習班關鍵畫面全消失

食用油加太多燒了漢堡店！工讀生要為「假會」付出代價…判賠24萬元

