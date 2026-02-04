企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國男子勞斯（Ryan Routh）在2024年持槍潛伏佛羅里達州高爾夫球場叢林中，意圖刺殺當時的共和黨總統候選人川普未遂，今天法官宣判他終身監禁。

在2024年，距離美國總統大選不到兩個月，現年59歲的勞斯（Ryan Routh）在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）川普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）外面，趁川普打球時，持步槍隔著圍欄瞄準川普，意圖暗殺他。

2025年9月，陪審團判定勞斯5項重罪成立，包含企圖刺殺等罪名。

今天在佛羅里達州皮爾斯堡（Fort Pierce），聯邦地區法官甘農（Aileen Cannon）宣判勞斯無期徒刑。

甘農表示：「很明顯你是有預謀的，策劃要奪走一條人命。」

在宣判庭上，勞斯戴著手銬、身穿囚服，發表一段漫無邊際的談話，但未提及案情本身。

勞斯的律師羅斯（Martin Roth）在聆聽判決後向媒體表示，打算為勞斯提起上訴。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）發表聲明指出，勞斯今生再也無法重獲自由。（編譯：紀錦玲）1150205