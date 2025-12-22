企圖癱瘓馬斯克星鏈系統！北約揭密：俄羅斯正研製毀滅性「彈片雲」

SpaceX旗下的星鏈（Starlink）衛星服務罕見出現全球大當機。路透社



兩家北約成員國情報機構近期指出，俄羅斯疑似正在研發一種新型反衛星武器，旨在軌道上產生毀滅性的「彈片雲」，打擊馬斯克（Elon Musk）旗下的「星鏈」（Starlink）衛星群。此舉被視為俄方意圖削弱幫助烏克蘭的西方太空通訊優勢。

根據美聯社獲得的情報摘要顯示，這種被稱為「區域效應」（zone-effect）的武器，其作戰方式是向星鏈所在的軌道發射散佈數十萬顆高密度微小彈片（pellets）。此舉可能導致多顆衛星同時癱瘓，但同時也存在造成大規模連鎖破壞、波及其他軌道衛星的極高風險。

廣告 廣告

美聯社是在同意不報導這些情報結論、不指出消息來源的情況下看到這些資訊。

是現實威脅還是唬人武器？

儘管情報引起高度警惕，但部分太空安全專家對此類武器的可行性表示懷疑。分析人士指出，這種武器一旦啟動，將在太空造成無法控制的混亂，對包括俄國自身及其盟友中國這些也倚賴衛星與通訊的國家，都將造成巨大損害。

「安全世界基金會」（Secure World Foundation）太空安全專家薩姆森（Victoria Samson）質疑說：「我不相信。老實講，如果俄方真的採取這種行動，我會感到非常驚訝。」她認為這種不分敵我的破壞行為，將使俄國長期投入的大量太空資源付之一炬。

然而，加拿大太空部隊司令霍納准將（Christopher Horner）則認為，鑑於先前美國曾指控俄羅斯追求太空核武器，這項研發計劃並非不可能。霍納表示：「如果你向軌道發射一整箱微小金屬BB彈，那將覆蓋整個軌道，摧毀該區域內的所有星鏈以及其他所有衛星。這正是最令人不安的部分。」

星鏈成為俄方眼中釘

情報指出，俄軍把「星鏈」視為嚴重威脅。數以千計的低軌道衛星在烏克蘭對抗俄國入侵的第四年裡，成為了維持烏克蘭生存的關鍵支柱。烏克蘭武裝部隊依賴星鏈進行戰場通訊與武器定位；在通訊基礎設施受損的地區，星鏈也為平民與官員提供了關鍵的高速網路服務。

俄國官方已多次警告，為烏克蘭軍隊提供服務的商業衛星可能是「合法打擊目標」。本月，俄國宣布已部署新型對空飛彈系統S-500，具備打擊低軌道目標的能力。

不過與2021年俄國測試擊落單一廢棄衛星的飛彈不同，俄國可能研發的新型武器，旨在一次性癱瘓大量星鏈衛星。

技術隱憂：微小顆粒或可逃避監測

情報顯示，該新武器所使用的彈片直徑僅數公厘，由於體積極小，地面與太空的監測系統難以偵測。這不僅加大了防禦難度，也可能使莫斯科在發動攻擊後可以推卸責任。

戰略暨國際研究中心（CSIS）專家斯沃普（Clayton Swope）分析，這些微小彈片可能主要破壞衛星最脆弱的太陽能板，從而使衛星離線。此外，這些碎片會隨著時間向地球下墜，過程中可能威脅到位置較低的國際太空站（ISS）與中國的「天宮」太空站。

斯沃普表示：「這聽起來像是一種恐怖武器，旨在尋求某種形式的威懾力。」

克里姆林宮發言人培斯科夫尚未回應美聯社的置評請求。俄國先前曾呼籲聯合國努力阻止在軌道部署武器，而俄國總統普丁也曾公開聲明，莫斯科並無在太空部署核武器的意圖。

美國太空司令部尚未對此發表正式評論。法國太空司令部則在聲明中向美聯社表示：「近年來，俄國在太空領域的不負責任、危險且甚至具敵對性的行為正不斷增加。」

更多太報報導

馬斯克旗下SpaceX擬2026推史上最大IPO 市值上看1.5兆美元

中國研究指用1000到2000架無人機 可封鎖台灣使用星鏈

挑戰Starlink 亞馬遜第一批衛星網路通訊衛星升上太空