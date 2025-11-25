企圖發動政變被判27年監禁 巴西法院勒令波索納洛開始服刑

巴西前總統波索納洛因為企圖發動政變，被判27年監禁，最高法院下令他開始服刑。

巴西最高法院今天下令前總統波索納洛，開始服27年又3個月徒刑。稍早最高法院裁定，所有上訴已經用盡，關於策畫政變，罪名成立，判決確定生效。（戚海倫報導）

巴西最高法院下令，右翼前總統波索納洛開始服刑。他因為在上次選舉失敗後策畫政變，被判處27年3個月的監禁。法官莫瑞斯裁定，本案已經做出最終判決，不得再上訴。

70歲的波索納洛被判犯有領導陰謀罪，他會在首都巴西利亞的聯邦警察總部監獄服刑，從上周六被認定有潛逃風險、當局指控他用烙鐵破壞腳踝監控器後，他就一直被關押在那裡。波索納洛否認有逃跑意圖，並且把對監視器造成的損壞，歸咎於醫師開立的抗癲癇藥物引發的妄想症。

法官莫瑞斯下令，必須為波索納洛提供全天候的醫療護理，波索納洛的醫療團隊先前指出，他的健康狀況正在惡化。日前美國總統川普被問到波索納洛被捕時，川普說他不知道，「太遺憾了」。