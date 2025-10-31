企排21／統一獅Uni-girls助陣開幕戰！廖苡任回歸、温逸凱轉隊新看點

TVL企業排球聯賽邁入第21年，週末11/1、11/2將在台南國立成功大學體育館熱血開打！開幕週首度力邀統一獅啦啦隊Uni-girls，以及應援團長達平、統一獅吉祥物萊恩和盈盈跨界應援，為企排新賽季揭開序幕；宣告退役的高雄台電女排前主力球星「皮皮」曾琬羚，也將在開幕日舉行引退儀式。

中華民國排球協會今（31）天宣布，企排21開幕戰擁抱台南熱情，11/1（六）Uni-girls率先現身成大體育館，舞力全開，迎接企排開戰；11/2（日）則由應援團長達平和統一獅吉祥物萊恩、盈盈接棒登場，帶動排球迷為企排賽場注入滿滿熱情和能量。

開幕週兩天邀請統一獅啦啦隊、吉祥物助陣應援。圖／中華民國排球協會提供

至於賽事部分，11月1日下午場由女排新北中纖迎戰義力營造揭開序幕，旅外的廖苡任以及傷癒的林書荷也都回歸臺北鯨華，首戰就對上上屆亞軍宿敵高雄台電，賽事精彩可期；晚場由雲林美津濃迎戰屏東台電，堪稱男排焦點戰役，兩隊都擁有多位國手戰將，搶開紅盤，可望擦出激烈火花。

企排21開幕週賽事。圖／中華民國排球協會提供

中華排球協會理事長龔建榮說，在全台排球迷支持下，首週透過ibon售票系統的預售票房開出紅盤，若比賽當日於現場購票，數量需配合場館限制，提醒球迷朋友可以提早買票，今年企排的話題性十足，除了「來看國手」是一大亮點，包括廖苡任、林書荷、黃士展等球星回歸企排，都受到球迷高度期待；而本季温逸凱、蘇逢澤改披屏東台電戰袍，又會產生那些化學變化？都有待開季後揭曉。

除了熱血排球，也有溫馨時刻，日前宣告退役的高雄台電女排前主力球星「皮皮」曾琬羚，排協將於企排開幕日為她公開舉行引退儀式，中華民國排球協會秘書長黃國光表示，企業排球聯賽走過前20年，今年有傳承，也期盼創新，希望藉由精彩賽事結合流行應援文化，讓觀眾在觀賽同時，也能享受屬於企排的多元魅力和獨特氛圍。

