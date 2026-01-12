企業主、創業者必看！官方認證操盤手安大奇《影響力講堂 x OMG talk》揭密內容變現秘訣

《影響力講堂 × OMG talk》開年首場講座現場，吸引企業主、創業者及職涯轉型者共襄盛舉。學員踴躍提問，安大奇老師建議新手每週至少發布2-3篇高質量內容，透過穩定更新建立觀眾記憶點與信任，她強調：「高質量比日更更重要。」（圖／影響力教育基金會）

隨著自媒體與AI工具快速改變產業結構，內容已不再只是曝光工具，而是企業與個人建立信任、累積長期商業價值的重要資產。由台灣宏盟媒體（Omnicom Media Taiwan）攜手影響力教育基金會共同推動的《影響力講堂 × OMG talk》系列講座，開年首場邀請實戰型自媒體內容變現教母安大奇分享多年操盤經驗，吸引眾多企業主、創業者與職涯轉型者參與。

影響力教育基金會副執行長、晨悅健檢合夥人林世其擔任開場嘉賓，表示AI技術加速個人IP與自我行銷發展，已成為當代重要趨勢。亦從經營者的角度指出，真正具影響力的學習與教育，不僅在於個人成就，而是在於是否能協助更多人建立「持續創造價值與獲利的能力」。安大奇累積豐富實務經驗，至今已協助逾萬名女性建構可複製的個人品牌與商業模式，具體展現其專業影響力。

影響力教育基金會副執行長林世其（左）、執行長暨知名人力資源專家黃至堯博士（右）開場分享，指出AI時代下個人IP與品牌經營的重要性。（圖／影響力教育基金會）

企業與創辦人，更需要可複製的影響力系統

講堂吸引不少企業經營者與創辦人參與，顯示市場已意識到「個人IP × 企業品牌」的整合，將成為未來競爭關鍵。與其依賴單一平台或廣告投放，不如建立能長期累積信任與商機的內容系統。

知名人力資源專家黃至堯博士指出，現今時代與過去大不相同，無論個人或企業，都必須建立清晰的IP（品牌影響力），品牌經營對生意成敗至關重要，無論業務拓展或招聘都將面臨挑戰。他強調：單靠努力或投入大量成本仍可能被淘汰，必須結合系統化方法，才能真正提升個人能力與收入，並在競爭中立於不敗之地。

從IP、社群到成交，內容變現其實有清楚路徑

安大奇提到，她每年投入高額成本持續進修，只為驗證哪些方法真正有效，並將經過市場檢驗的邏輯轉化為一般人可理解與執行的架構，避免新手在錯誤方向上耗費時間。她拆解內容變現的三大核心模組：

IP定位：多數人內容無法變現，不是能力不足，而是缺乏完整結構。安大奇建議先明確個人定位，讓內容從「被看見」逐步走向「被信任」，形成可複製的影響力架構。

社群信任經營：社群不是單純聊天，而是成交前的信任環境。系統化經營社群，將關注轉化為實際支持或交易。

直播成交設計：直播不是推銷，而是幫助受眾做出決策。將多年操盤經驗轉化為流程化設計，引導受眾理解價值、建立信任，再進一步行動，讓內容真正成為長期變現的系統。

安大奇總結：「IP的本質不是爆紅，而是被信任；社群不是聊天，而是成交前的信任環境；直播不是推銷，而是幫助對方做出決定。」只有順序正確、角色清楚，內容才能長期運作並實現變現。

安大奇老師解構長期賺錢IP的底層邏輯，通過「引流－接流－轉化－複購」四板塊系統，說明內容如何從曝光逐步轉化為實際收益。（圖／影響力教育基金會）

從「聽懂」到「做到」，下一步如何行動？

影響力教育基金會希望公益講堂幫助參與者「先看懂、再判斷」，避免盲目投入高成本實戰。對於想要進一步釐清自身內容定位與變現路徑的學員，安大奇也將於1月20日在影響力職涯教育學院開設《內容變現系統｜入門》線上直播課，協助學員完整掌握內容變現全貌，並理性評估後續實戰階段的方向。

持續推動公益教育，讓影響力成為可學習的能力

感謝合作單位台灣宏盟媒體、晨悅健檢、守葳美學、104人力銀行、芙華診所的大力支持。影響力教育基金會強調，未來將持續透過「影響力講堂」系列活動，引入具實戰經驗的講師，結合公益資源，推動職涯教育與提升職場競爭力，協助更多人建立可長期經營的影響力。

黃至堯執行長（右）、林世其副執行長（左）代表致贈感謝狀給安大奇老師。感謝講師支持公益，帶領聽眾認識「自媒體打造IP流量變現」的重要性。（圖／影響力教育基金會）

基金會也呼籲，內容不會白做，前提是走在對的路上。當理解與行動能夠銜接，影響力才能真正轉化為價值。

