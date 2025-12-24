企業人權與國際接軌 人權會：促進台灣成為全球供應鏈中人權夥伴。

企業人權與國際接軌，人權會副主委紀惠容表示，促進台灣成為全球供應鏈中人權夥伴。（圖／國家人權委員會提供）

為因應全球供應鏈治理及企業人權責任的國際浪潮，「國家人權委員會」與「台灣勞工陣線」今天（24日）共同舉辦「企業與人權2.0：政策、機制與實務操作」工作坊。國家人權委員會副主任委員紀惠容表示，《企業與人權國家行動計畫2.0》的研擬，正是回應國際趨勢的關鍵舉措，並指出，國家人權委員會將持續監督政策實施，確保人權原則貫徹於政策制定與執行中，促進台灣成為全球供應鏈中尊重人權、值得信賴的夥伴。

本次工作坊邀請政府機關、公會、企業代表、工會及人權團體一同參與，旨在凝聚我國企業人權治理的共識與行動力，並展現台灣與國際人權及永續供應鏈標準接軌的決心。活動聚焦企業與人權國家行動計畫2.0、OECD國家聯絡點（NCP）制度，以及企業人權盡職調查（HRDD）的國際發展與實務應用。

紀惠容致詞時指出，企業責任已從過去的自願性企業社會責任，逐步轉向以人權風險管理與制度化治理為核心。隨著各國推動HRDD相關規範，勞動權益、環境保護、性別平等、原住民族權利等議題，已成為企業永續發展的重要指標。紀惠容強調，《企業與人權國家行動計畫2.0》的研擬，正是回應國際趨勢的關鍵舉措，並指出，國家人權委員會將持續監督政策實施，確保人權原則貫徹於政策制定與執行中。

活動中，經濟部次長江文若分享「企業與人權國家行動計畫2.0之核心架構與推動方向」，說明政府如何透過跨部會協作，引導企業落實人權風險管理。東吳大學人權學程主任林沛君則介紹「OECD國家聯絡點（NCP）之功能、運作與國際案例」，探討NCP在跨國企業人權爭議中的申訴與調解角色。勞動部次李健鴻則導入「企業人權盡職調查（HRDD）之概念、架構與最新國際發展」，協助與會者掌握國際趨勢與政策方向。

合作單位台灣勞工陣線秘書長楊書瑋也在會中致詞，肯定本次工作坊促進政府、企業、工會與人權團體的對話平台，並強調基層經驗的參與是企業人權政策能否落實的重要關鍵。

工作坊後半場安排了分組討論，針對「企業人權風險辨識與救濟中的政府角色」及「建立人權盡職調查流程與回應機制的多元觀點」進行實作交流。與會者分享實務挑戰與合作可能，展現跨領域協作的豐富能量。

國家人權委員會指出，企業擁有資源與影響力，政府負責制度建構，而工會與人權團體則提供第一線觀察與在地經驗。唯有透過多元角色的持續對話與合作，才能共同打造兼顧人權保障、企業競爭力與社會永續的發展環境。未來，國家人權委員會將持續擔任監督者、倡議者與協作者的角色，推動企業人權政策與國際標準接軌，並攜手各界，促進臺灣成為全球供應鏈中尊重人權、值得信賴的夥伴。



