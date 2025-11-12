企業儲存需求強勁！威強電小金雞它賺翻了 前3季EPS30.84元

財經中心／余國棟報導

威聯通董事長張明智(左)、總經理劉文義(中)、研發長陳貽浚(右)。（圖／威聯通）

工業電腦廠威強電（3022）旗下興櫃企業儲存方案供應商威聯通（7805）公布2025年第三季合併財報。受惠於AI應用普及與企業儲存升級需求持續成長，公司2025年前三季合併營收達新台幣45.96億元，年增6.1%；稅後淨利9.32億元，每股盈餘(EPS)達30.84元，延續正向的成長動能。公司預計11月28日舉行上櫃前業績發表會，年底前正式上櫃。

隨著生成式AI、影音內容創作及資料密集型應用快速擴張，市場對高效能與高可靠度儲存方案需求持續攀升。威聯通指出，公司聚焦智慧化與雲端化的產品策略，並透過軟硬整合設計與國際市場佈局的深化，使企業級與中高階家用產品銷售雙雙成長，帶動整體營收規模穩步擴張。

在技術與產品發展上，威聯通持續優化系統效能與使用者體驗，強化AI運算、資料保護與雲端協作功能，協助客戶在效能、穩定性與安全性之間取得最佳平衡。同時，公司於2025年下半年正式推出瞄準企業級市場的scale-out產品線，以滿足大型組織對擴充性、高可用性及集中管理的儲存需求。此系列產品預計自2026年起將向全球市場推廣銷售，為公司營運注入新一波成長動能。

威聯通認為AI浪潮與資料爆炸趨勢，將持續帶動儲存與邊緣運算設備升級需求。公司將持續深化智慧儲存、雲端整合與安全防護技術，拓展企業儲存、創作者應用與智慧家庭等多元市場，並持續強化全球品牌能見度與營運效率，為股東創造長期穩健的價值。

