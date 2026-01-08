企業內規限制彈性育嬰留停恐違法 勞動部提醒3大常見踩雷情形

育嬰留職停薪照顧彈性化新制今年元旦上路，開放勞工可「育嬰留停以『日』請」及「家庭照顧以『時』請」。勞動部今天(8日)提醒，近期發現部分雇主在實務操作上容易誤解法規，包括限制同日僅1人申請、家庭照顧假時數給不足，以及復職後加班時數重新計算等情形，均已違法，呼籲企業留意。

勞動部今天發布新聞稿指出，新制上路後陸續接獲企業諮詢，部分雇主因人力調配考量，自行訂定內部規則，限制一天只有最先提出或完成交接的員工才能申請育嬰留職停薪。

廣告 廣告

勞動部表示，依《性別平等工作法》規定，受僱者依法請求育嬰留職停薪時，雇主不得拒絕，也不得視為缺勤而影響全勤獎金、考績，或為其他不利處分，因此企業不得以內規限制申請資格。

勞動部強調，對於育嬰留職停薪的申請期間、次數及程序，只要勞工依法提出，事業單位就應尊重其本意；雇主可提醒員工，除非有孩童生病、停托或停課等特殊情形，原則上應於5日前提出申請，以利排班。

在家庭照顧假部分，勞動部指出，勞工每年有7天家庭照顧假，應依其正常工作時數換算。若勞工適用《勞動基準法》第84條之1規定，每日正常工時為10小時，雇主應給予70小時家庭照顧假，不得僅給56小時。

此外，勞動部也提醒，員工申請彈性育嬰留職停薪後復職，當月延長工時上限不得重新計算。依勞基法規定，每月加班工時上限為46小時，即使勞工於計算週期內曾請育嬰留停，仍應依原約定的連續月份計算，不得歸零。

勞動部表示，民眾如欲進一步了解育嬰留職停薪照顧彈性化新制及相關問答，可至勞動部官網查詢；如有個案疑義，可撥打1955勞工諮詢申訴專線，或向各直轄市、縣（市）政府勞工行政主管機關洽詢協助。