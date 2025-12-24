企業全面瘦身押注AI 職場斷層危機正悄悄成形

不少企業都積極瘦身，將資源全數押注在AI。專家警告，這看似效率升級，卻埋下職場斷層隱憂。入門的職缺大量被AI取代，前輩與新手的傳承正在斷裂。學者擔憂，企業如果只顧省成本、不投資人才，三到五年後恐怕面對組織危機。AI未必是解方，反而可能放大結構性風險。

亞馬遜大刀一揮，啟動史上最大規模裁員，從最賺錢的雲端運算部門，到生鮮零售體系無一倖免，數千名工程師一夕失去工作。放眼全球，越來越多企業選擇「瘦身再出發」，把有限資源全面押注人工智慧。表面看似效率升級，專家卻憂心，這場省錢競賽，正悄悄為未來職場埋下裂縫。

廣告 廣告

布魯金斯學院高級研究員金德指出，企業眼前或許能節省成本，但真正的難題在於幾年後，中階關鍵人才究竟從哪裡來。他認為，市場正在出現失靈現象，企業不願再投資培養年輕員工，轉而選擇成本更低的AI完成任務，背後原因正是擔心人才培育完成後，隨即被競爭對手挖走。

這種心態正在重塑勞動市場。美國自2023年初以來，入門級職缺大幅減少約35%，有企業甚至直接取消畢業生訓練計畫，讓學界與人資專家感到不安。

金德警告，若所有企業都抱持「先省錢再說」、「反正留不住人」的想法，整體人才儲備體系將逐步崩解。幾年之後，許多產業恐怕會發現，想找人卻已無人可用。

人力資源學者指出，人類學習技能的方式，數百年來始終仰賴前輩帶後輩、從實務中累積經驗，但這條傳承路徑，正被AI攔腰切斷。當資深員工在AI輔助下效率大幅提升，企業反而更沒有誘因讓新人上場學習。

加州大學聖塔芭芭拉分校副教授貝恩以醫療現場為例指出，他在2012到2014年間研究機器人手術時就發現，初級外科醫師的參與時間被大幅壓縮。過去一台四個半小時的手術，新手能參與四小時，如今往往只剩下十分鐘到十五分鐘。他認為，隨著大型語言模型與機器人技術普及，這種情況不但沒有改善，反而更加嚴重，問題核心不在管理，而在於前輩與新手之間原有的學習關係被打破。

這樣的斷裂不只發生在醫療領域，而是快速蔓延到各行各業。當AI成為預設工具，新手被排除在關鍵工作之外，三到五年後，這種斷層將轉化為組織結構的危機，企業想為資深員工尋找接班人，只會越來越困難。

金德直言，如果年輕人連初階與進階技能都沒有機會學習，根本無法承接更高層次的訓練，這對雇主而言將是攸關生存的挑戰，只是許多企業此刻仍選擇忽視，只專注於降低眼前的勞動成本。

調查也顯示，超過六成企業坦承，勞動市場的技能落差已成為組織轉型的障礙，卻仍持續因AI進行人力精簡。專家強調，AI本身並非劊子手，它也可能成為重新連結新手與資深前輩的橋樑。

貝恩提出「元學習」或「元技能」的概念，認為關鍵在於學會如何學習。他指出，未來真正重要的技能，可能現在還不存在，但變化正以前所未有的速度發生。唯有反覆練習、累積經驗，不只幫助自己，也能協助他人維持專業能力，甚至設計出讓人類不被AI取代的技術。

AI讓工作節奏變得更快，但速度無法取代經驗的累積，更無法複製人與人之間的傳承。專家提醒，若企業願意重新設計流程，讓新人仍能參與實務，把AI定位為輔助而非替代工具，反而能累積「人才存款」，在下一輪競爭中走得更遠。

更多 TVBS 報導

AI衝擊白領！英國裁員潮將至 年輕人改學水電避風頭

剛公布虧損！百度爆「大規模裁員潮」 路透：一路裁到年底

AI搶飯碗！跨國顧問公司再砍200職位 一年半裁10%員工

保險巨頭安聯AI轉型 德媒：傳子公司擬在18個月內裁1800人

