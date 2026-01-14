企業公益不缺席 「沛然奈米生技」暖心捐助惠明教養院

【警政時報 江雁武／台中報導】沛然奈米生技有限公司115年1月14日赴台中市惠明教養院進行公益捐款，以實際行動支持視多重障礙者的生活照護與服務需求。捐贈儀式在溫馨感人的氛圍中進行，展現企業回饋社會、關懷弱勢的真誠心意，也期盼拋磚引玉，號召更多企業與社會大眾投入公益行列，為弱勢族群注入穩定且長遠的支持力量。

從美麗到善意，沛然奈米生技以公益關懷弱勢。(圖／記者澄石翻攝)

惠明教養院長年致力於照顧視覺合併多重障礙者，目前院內共有94位院生，年齡介於25歲至63歲之間，其中多數為重度及極重度障礙者。由於院生在生活起居、醫療照護、復健訓練及人力配置上需求甚高，相關經費支出龐大，長期仰賴社會各界善心資源挹注，才能維持穩定營運，為院生打造安全、有尊嚴的生活環境。

沛然奈米生技有限公司董事長戴紅妹表示，親自走進教養院，看見院生們的生活狀況與照護人員的付出，內心深受觸動。「今天很高興能來到惠明教養院捐款，能為院生們盡一份心力，我感到非常感動，也很榮幸。」她指出，企業的成長不只是追求營運成果，更應善盡社會責任，未來也希望能持續回到教養院，透過實際行動陪伴與支持這群需要被看見的朋友。

沛然奈米生技有限公司成立於2020年，並以自有品牌【Zohera 祖赫拉】正式進軍市場。公司研究團隊長期投入技術研發，成功開發具專利性的「光子染」系列養護髮品，主打高效修復與溫和養護，能有效改善各類頭皮問題與白髮困擾，協助消費者在歲月洗禮下重現健康亮澤的髮絲，喚醒毛髮深層的自然生命力。

除專注於產品品質與研發實力外，沛然奈米生技也積極實踐企業社會責任，將公益理念落實於行動中。此次捐款惠明教養院，不僅為院方帶來實質協助，也展現企業以人為本、關懷社會的核心價值，讓善的循環在社會中持續擴散。



廣告 廣告

惠明教養院長甘淑娟也對沛然奈米生技的善舉表達感謝，並表示，企業的支持對院生的日常照護與服務品質提升助益良多。未來期盼有更多企業與民眾一同關注視多重障礙者的需求，攜手為弱勢族群打造更溫暖、有希望的生活環境。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告