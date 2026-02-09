「企業公益」暖人心 寶山雍盛攜手沛然奈米關懷迦美學員

公益串聯社會溫度，攜手打造友善復元環境。(圖/記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】寶山雍盛股份有限公司董事長、同時也是蘭承國際蘭馨交流協會創會長蔡佳欣，長期投入公益行動，十年來持續關懷並支持迦美社區支持中心。115年2月9日，蔡佳欣董事長攜手沛然奈米生技有限公司董事長戴紅妹，前往中心捐贈生活物資，並由戴紅妹女士親手致贈每位學員春節紅包，提前送上溫暖的新年祝福，現場洋溢著溫馨與感動的氛圍。

戴紅妹董事長表示，人生在不同階段都可能面臨各種挑戰與壓力，家庭往往也付出大量心力陪伴與支持。「如果社會能多一份理解、多一點肯定，即使是一份不多的心意，也能成為他們重新站穩腳步的重要力量。」她指出，在安全與友善的環境中，透過持續的陪伴與鼓勵，有助於學員建立信心、看見生活中的美好，逐步找回生活節奏，甚至發揮所長，回饋家庭與社會。

廣告 廣告

紅包與物資傳遞希望，助身心復原者重拾自信。(圖/記者澄石翻攝)

蔡佳欣董事長也分享，公司每年都會在寒冬時節走進迦美社區支持中心，關懷學員並送上祝福。「很高興再次與大家相聚，也祝福每一位學員新的一年平安順心、充滿希望。」她也期盼藉此拋磚引玉，邀請更多企業與社會大眾一同投入公益行列，成為陪伴學員穩定生活、融入社區的重要力量。

迦美社區支持中心主任許育瑜表示，中心服務的學員多曾歷經身心適應上的困難，在醫療與專業協助下逐漸趨於穩定後，仍需要透過社區支持系統，進行日常生活訓練與多元活動的陪伴，協助累積生活能力、培養自信，並逐步朝向回到社區生活的目標前進，包括重返職場、參與家庭生活，或在不同角色中找到自我價值。

企業公益暖人心，春節前夕助力學員回歸社區。(圖/記者澄石翻攝)

迦美社區支持中心感謝寶山雍盛與沛然奈米生技長期以來的關心與實際行動，也期待未來有更多社會資源與溫暖力量加入，讓陪伴的道路不再孤單，讓每一份善意都成為學員走向社區、迎向未來的堅實後盾。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！