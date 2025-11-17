企業共善 挹注花蓮光復災後復原

與慈濟共善的企業再加一，日本餐飲集團雲雀，在台灣有9個品牌、84間餐廳，去年0403強震和今年光復堰塞湖災害，都發起募款活動，並將善款捐給慈濟。集團表示，有感於台灣多次援助日本，希望台灣有難時、也能助一臂之力。

知名連鎖餐廳櫃台，菜單旁是慈濟人身影，日本餐飲集團、雲雀，和慈濟合作，援助光復受災民眾。雲雀國際總經理 李悌榮：「(日本母公司)會長他非常感念台灣，在日本當初大地震的時候，台灣也給了很多 日本一些資源，(樺加沙)風災當天晚上，我們會長就特別寫信給我們董事長，趕快看慈濟這邊可不可以協助我們。」

雲雀國際董事長 佐藤拓男：「看到慈濟做了很多活動，在各種領域都很活躍，是得到各方信賴的團體，所以決定要跟慈濟合作。」

雲雀國際在台灣共有9個餐飲品牌，超過80間門市，去年0403強震發生後，就曾和慈濟共善，這次風災發生，又在十月推動募款，鼓勵民眾、小金額成就大愛。慈濟慈善基金會副執行長 劉效成：「我們是先去放竹筒，來去做這樣的一個連結，那後面正好再加上，這第二次是 樺加沙的風災，他們又主動說，他們覺得希望能夠捐一筆款 。」

雲雀國際總經理 李悌榮：「結帳的時候 我們的櫃台人員，也可能會詢問一下顧客，因為這樣的勸募活動，我們需要響應，那我想很多客人，都很自動地 很主動地，都提供了很多地協助。」

簽下企業共善約定，過程中也更了解彼此理念，未來如果有需要，有望在餐飲方面、提供更進一步協助。

