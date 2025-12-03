企業共融論壇 竹市登場

活動長官貴賓合影留念。

▲活動長官貴賓合影留念。

台灣世界展望會與商業週刊昨（三）日於煙波大飯店辦理「決勝韌性X價值共創ESG轉型新賽局」企業共融論壇。新竹市政府秘書長張治祥代表到場，與現場企業界共聚交流。張秘書長表示，面對全球經貿變局、供應鏈重組及產業綠色轉型等挑戰及不確定性，市府期盼透過公私部門協力推動ESG合作，幫助企業提升產業競爭力，迎接產業轉型契機，共創永續發展新願景。

新竹市政府秘書長張治祥三日表示，市府秉持市長高虹安「宜居永續」施政策略，持續推展氣候行動與永續發展，積極搭建公私協力的合作橋梁。新竹市府於一一二年成立「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」，並全國首創打造「ESG媒合平台」。截至一一四年十月，已有六十三家企業與單位投入行列，促成七十六案次永續議題之實質合作，內容涵蓋SDG3健康與福祉、SDG4優質教育、SDG6淨水及衛生等九項永續發展目標。其中包含企業挹注資源豐富化動物園環境與設施、市府提供醫療照護資源，以及協助企業促進職場員工健康等，進一步深化企業與在地的永續連結。

秘書長張治祥補充，竹市於推動永續發展成果斐然，連續三年蟬聯環境部「推動因應氣候變遷行動考核」特優。同時，今年首度參與「台灣傑出永續治理首長獎」，便榮獲地方組楷模獎，於「台灣永續行動獎」抱回一項金級、一項銀級及四項銅級，於「台灣企業永續獎」獲得循環經濟領袖獎，象徵各界對竹市永續治理之肯定。未來市府將持續精進，挑戰更高永續榮耀。

產發處表示，竹市身為台灣高科技產業重鎮，擁有豐沛的創新能量與高科技人才。市府在推動城市科技化的同時，也期望打造讓市民安居幸福的宜居城市。要實現這項目標，除了政府的努力，更需要企業共同投入，以創新技術帶動城市發展，一同打造「安居科技城」。

環保局補充，今年十月底，市府舉辦「新竹市企業淨零永續交流論壇」，公開表揚企業夥伴在永續發展上的貢獻，並肯定公私協力在提升環境品質上所展現的成果。這不僅彰顯企業在環境保護、社會責任與公司治理上的實力，也進一步強化企業永續經營的競爭力。共同為新竹市打造更智慧、更永續的城市未來。