企業出題、學生解題 中山醫大永續智慧創新黑客松決賽登場

「2025永續智慧創新黑客松競賽」決賽，11所大專校院師生及21家企業與非營利組織代表齊聚。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由台中中山醫學大學主辦的「2025 永續智慧創新黑客松競賽」決賽，今（13）日在該校舉行，來自中部與北部共 11 所大專校院的師生與21家企業和非營利組織齊聚一堂，針對23項企業命題進行最終成果評選。競賽以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，透過「企業命題、學生解題」的實作模式，引導青年世代以跨域創新回應產業與社會挑戰。

本屆競賽聚焦「永續、智慧、創新、韌性」四大主軸，企業命題內容橫跨智慧醫療與臨床照護升級、健康管理大數據於藥局與診所場域的應用、AI與數位科技在健康促進與管理上的導入，以及循環經濟、永續品牌與公益行動等多元議題，鼓勵學生從實際產業與社會需求出發，提出具實務可行性的創新方案。

中山醫大校長黃建寧(左)將競賽主辦權交棒給中國醫大永續長李正淳，讓跨校合作持續深化。（圖/記者廖妙茜拍攝）

主辦單位表示，初賽階段共吸引417支隊伍報名參與，由各校所對應之企業命題代表擔任評審，各命題最終選出6支隊伍晉級決賽。今日決賽共有138支隊伍、548位學生參與，透過口頭簡報與成果展示，在企業代表與學界專家共同組成的評審團評選下，依據提案完整性、技術可行性、創新程度及社會影響力進行綜合評估。

中山醫大校長黃建寧表示，從今年的企業命題可看出議題面向相當多元，除醫學大學相關的醫療產業外，也延伸至社會公益、企業經營與多元產業領域，展現高等教育回應社會需求的跨域特性。他指出，台灣近年在產業政策與關鍵產業發展帶動下，整體創新能量持續累積，未來更仰賴年輕世代以跨領域思維，提出具體可行的解決方案。

活動中，黃建寧也將競賽主辦權正式交棒給下一屆主辦學校，由中國醫藥大學永續長李正淳代表接棒。黃建寧強調，此活動不僅是一場學生競賽，更是串聯學校、企業與社會的重要實作平台。中山醫大未來也將持續推動實作導向的創新學習模式，培育具備永續視野與行動力的青年人才，為台灣產業與社會發展注入長遠動能。