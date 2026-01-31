企業創業有成還願謝神恩 土地公加持「招財咖啡紅包」福氣回饋鄉親

【民眾新聞網方健龍新竹報導】曾獲雙十國慶指定合作的「赫曼咖啡（Hold Mind Coffee）」總經理王進忠，為感念16年前來新竹創業受到土地公的庇佑，特別攜手在地深耕、熱忱服務的仙宮里里長溫國文，推出經土地公過香爐加持的「招財咖啡紅包」，將創業成功的喜悅與福氣回饋給地方鄉親。

提起這段​創業16年感念神恩的往事，赫曼咖啡總經理王進忠表示，16年前他與太太從台北來到新竹發展，當時就抱著「進了寶山絕不可空手而回」的決心。這份決心除了自身的努力，更有賴於優質的「風水」庇佑。

廣告 廣告

​王進忠回憶說，創業初期面對挑戰，他常到住家附近的仙宮里土地公廟虔誠祈求，如今赫曼咖啡已成為雙十國慶指定的品牌，他始終記得這份神恩庇佑。因此今年特別製作結合土地公手捧金元寶形象的特製紅包，並全數帶往土地公廟過香爐加持，象徵「招財進寶山」，祝福里民都能獲得土地公的保佑。

​「護國神山旁的仙宮福地！」​提到仙宮里的地理位置，王進忠讚不絕口說，「住久了才發現，這裡真是地靈人傑！」竹市仙宮里緊鄰清華大學、交通大學，周邊更有十八尖山與建華國中等優質學區。更重要的是，此處鄰近「護國神山」竹科園區台積電，且緊靠國道一號與三號高速公路，交通四通八達。​王進忠認為，「山不在高，有仙則靈；里不在大，仙宮則靈。」仙宮里周邊有古奇峰等靈氣匯聚，正是全台數一數二的翹楚之地，難怪菁英人才都選擇定居於此。

​這次「招財咖啡紅包」聯名計劃能順利推動，王進忠特別感謝仙宮里里長溫國文。他仔細觀察到溫國文里長如同地方的「土地公」，凡事親力親為，對里民關懷備至，其深耕基層的熱誠令人感動。​「好的風水也需要好的領航員！」王進忠直言，正因為溫里長深得民心，赫曼咖啡更要傾力相挺，支持優秀的里長繼續連任，讓這份溫暖的服務力量能持續守護仙宮里，帶領里民邁向下一個美好的四年。

王進忠笑說，​這款還願紅包應用赫曼咖啡獨家的「悶烘法」與「三倍氮氣二次發酵」工藝，讓咖啡呈現鮮活回甘的層次感。這不只是咖啡香，更是一份結合地方信仰、基層服務與創業誠信的厚禮，誠摯祝福大家2026新春大吉。

《圖說》王進忠（左）與温國文里長感謝神恩庇佑，向仙宮里土地公回饋分享還願紅包。（圖／赫曼咖啡提供）