企業力挺中壢警方 捐贈「月牙鏟」強化執勤裝備

阿秋科技有限公司負責人陳天送主動致贈10支自行研發之月牙鏟，支援警力執勤安全。圖：警方提供

鑑於日前台北市發生重大隨機暴力事件，社會對公共安全高度關注，桃園市中壢警分局即刻啟動整體安維機制，全面升級勤務作為。今(23)日阿秋科技有限公司負責人陳天送，體察第一線員警執勤面臨的風險，提升員警防暴能力，進而守護民眾，主動致贈10支自行研發之月牙鏟，支援警力執勤安全，展現警民同心，共同守護城市安全的力量。

中壢分局長林鼎泰感謝阿秋科技有限公司捐贈裝備。圖：警方提供

中壢區為桃園人口流動最密集區域之一，轄內涵蓋機場捷運A17至A22等6處場站、2座鐵路車站、1座高鐵站及2處客運總站，並坐擁多處高人次景點與商圈如Xpark水族館、華泰名品城、中壢觀光夜市、橫山書法藝術館等。面對每日大量通勤、旅遊與消費人潮所形成的複雜動線與突發風險，中壢分局採取「提早部署、強化密度、擴大執行」的整體策略，確保公共空間安全無虞。

中壢分局提到，警方自12月19日夜間起執行加強安維勤務，全日規劃線上強化維安警力，由各派出所於重點場站與人潮聚集處所加強巡守，每班巡邏守望5至10分鐘，合計120警力次。勤務執行上，分局除責請員警進入站體巡守、巡簽外，並採「雙警、步行」高可見度巡邏；同時與桃園機場捷運行控中心保持即時聯繫，一旦發生緊急狀況，即可迅速引導疏散旅客，並結合捷運警察、警分局、派出所及消防單位即時處置，確保應變流程順暢。

另因應即將到來的青埔地區跨年晚會，中壢分局已完成警力整備，秉持「全力守護」原則，持續滾動式調整勤務，強化重點時段與重點區域安全維護。

中壢分局長林鼎泰強調，公共安全並非理所當然，而是員警在寒風中、在人群裡日夜輪班、站崗巡守，以專業與警覺撐起的第一道防線。未來將持續精進情資掌握、落實勤務紀律，以預防為先、以行動回應期待，守護交通樞紐與人潮熱點，讓市民安心通勤、平安生活。

