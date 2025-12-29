企業力挺蘆竹消防分隊 捐贈車禍救助器材

銳禾工業股份有限公司捐贈車禍救助器材予桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊。(圖/蘆竹分隊提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者諶志明

為提升第一線消防人員執行車禍救助案件之安全性與效率，銳禾工業股份有限公司於今（29）日上午10時捐贈車禍救助器材予桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊，以實際行動支持基層消防救災救護工作，守護市民生命安全。

蘆竹分隊表示，蘆竹地區因交通動線繁忙、產業聚集，救護勤務量居高不下，每月救護案件近乎350件，其中，蘆竹區南青路一帶更時常發生較為嚴重的交通事故，包含車輛高速碰撞、車體變形，導致患者受困車內的案件，對消防人員的車禍救助專業與現場安全防護，皆是一大考驗。

此次銳禾工業股份有限公司捐贈之車禍救助器材，品項包含車禍救助手套、玻璃膠膜及銳角保護貼等，皆為車禍救援現場中不可或缺的重要裝備，這批器材不僅能有效提升消防人員在破壞、脫困作業時的自身防護，更能在救援過程中加強對患者的保護，降低玻璃碎裂、銳利邊角所造成的二次傷害風險。

第三大隊指出，車禍救助不僅講求迅速，更重視救援過程中的安全與細節，有了這批專業且實用的裝備，消防人員在執行車禍救助時，能在確保自身安全的前提下，更專注於患者的保護及脫困作業，全面提升救援品質與安全性。

消防局對銳禾工業股份有限公司關心公共安全、以實際行動支持第一線消防工作的善心義舉，表達誠摯感謝，未來也將妥善運用各項捐贈資源，持續精進車禍救助專業與救災能量，讓企業愛心轉化為守護市民安全的堅實力量。