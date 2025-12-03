企業助台日友情持續升溫！文總感謝各界包票支持台日學子管樂大共演

生活中心／黃柏元報導

2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部。（圖／文化總會提供）

應文化總會及玉山銀行、玉山文教基金會邀請，在台享有極高人氣的日本高校吹奏樂最強東西軍，京都橘高校吹奏樂部（橘色惡魔）與東京農業大學第二高等學校吹奏樂部（翡翠騎士），將於今年12月再度來台並創下兩校隊史的首次夢幻共演。文化總會今（2）日特別向包票支持的企業表達誠摯感謝，正因為有著來自各界的應援，這場深具象徵意義的台日交流盛事才能順利實現，並讓全台民眾共同見證兩國情誼的再度升溫。

2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春，京都橘高校吹奏樂部 。（圖／文化總會提供）

本次「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」的足跡橫跨全台，共規劃了三場售票演出，以及實地走訪台北、嘉義市、高雄、屏東，與台灣在地學子交流等系列活動。其中又以12/19（五）於和平籃球館舉辦的「橘色惡魔X翡翠騎士 行進管樂大共演」最受台日粉絲矚目，該場演出裡除了兩校將首次的合體共演獻給他們最喜歡的台灣之外，更有在地代表莊敬高職樂儀旗隊的重磅演出，要以音樂向民眾展示、台日交流一加一大於二的超強魅力！

2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部。（圖／文化總會提供）

文化總會秘書長李厚慶表示，近年來台日情誼的溫度與密度持續攀升，不論是日本政壇多次公開提及對台灣的重視，或是首相高市早苗發表對於「台灣有事」的堅定立場，都讓雙方國民之間的情感更加緊密。在這樣的社會氛圍之下，橘色惡魔與翡翠騎士這兩支曾分別來台參與國慶典禮演出，更是日本國內極具代表性的頂尖行進樂隊選擇將首度的同台共演獻給台灣，更顯得箇中意義非凡。

2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春，京都橘高校吹奏樂部。（圖／文化總會提供）

李厚慶強調，台日友誼不僅在政治與外交的支持，更在文化展演與情感交流中不斷向前。本次的行進管樂大共演，特別感謝許多民間企業共襄盛舉，讓更多人有機會到現場觀賞精彩的演出。像是力晶積成電子製造股份有限公司、力銘建設股份有限公司、東安投資股份有限公司、美吾華懷特生技集團、財團法人和穱文教基金會、財團法人郭木生文教基金會、財團法人薇閣文教公益基金會、穩懋半導體股份有限公司（依筆畫順序排列），不僅包票支持，更將票券回饋給更多台灣的青年學子進場參與此跨國盛事，讓台日友情向下扎根，相信會成為彼此美好的回憶。

2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春。（圖／文化總會提供）

