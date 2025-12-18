中部中心/綜合報導

彰化地檢署破獲一個企業化經營製毒集團，葉姓通緝犯負責提供資金，姪子則擔任管理員招募成員，他們在伸港及鹿港，設立三處製毒工廠，製造含有毒品的彩虹菸，甚至還制定員工守則，不過仍在今年十月遭到破獲瓦解，被檢方提起公訴。





"企業化製毒"設3工廠 警攻堅破彩虹菸製毒廠

"企業化製毒"設3工廠 警攻堅破彩虹菸製毒廠(圖/警方提供)









大批警力，荷槍實彈，直搗住宅，員警兵分好幾路，衝上樓，踹開房門。因為這裡，是製毒集團的製毒工廠，警方在屋內，查獲大量彩虹菸，還有毒品原料。

廣告 廣告





"企業化製毒"設3工廠 警攻堅破彩虹菸製毒廠

犯嫌設置三處製毒工廠試圖躲避查緝 仍在今年十月被專案小組一網打盡(圖/民視新聞)









這幫以葉姓通緝犯為首的製毒集團，分工相當精細，葉姓主嫌負責提供資金、技術和設備，並且指揮全局，他的姪子，則以每月六萬元的報酬擔任管理員，負責招攬成員，他們將製毒流程，分成"攪料"和"捲菸"兩個階段，案件計酬，甚至還製訂"員工守則"，以企業化模式管理，並且在彰化伸港和鹿港，設置三處製毒工廠，不斷轉換地點，試圖躲避查緝，但儘管狡兔有三窟，還是在今年十月，被專案小組，一網打盡。





"企業化製毒"設3工廠 警攻堅破彩虹菸製毒廠

檢警查獲1161支彩虹菸、毒品原料，還有制式手槍和子彈 對七名被告提起公訴(圖/警方提供)









檢警在查緝過程，總共查獲了1161支彩虹菸、毒品原料，還有制式手槍和子彈，對七名被告，提起公訴，瓦解不法集團，阻止毒品流入市面。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處："企業化製毒"設3工廠 警攻堅破彩虹菸製毒廠

更多民視新聞報導

咖啡因攝取超標3倍！男子日飲8罐能量飲 突發中風8年仍留後遺症

點"香草燉飯"竟來大麻！ 網紅私廚變毒窟警攻堅抓人

黃明志涉毒案情逆轉！突PO「辣妹包圍」極樂舊作洩心聲？

