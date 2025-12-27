企業千金吸毒逃到柬埔寨！躲藏多年返韓認：我生孩子了 警疑自首不單純

記者王培驊／綜合報導

南韓乳業大廠「南陽乳業」創辦人外孫女、曾與藝人朴有天交往而引發關注的黃荷娜，在逃亡海外多時後返韓，隨即遭警方逮捕並被法院裁定收押。她在庭上親口表示，自己之所以選擇回國，是「為了對在柬埔寨出生的孩子負責」。水原地方法院安養支院於26日針對涉嫌違反《毒品管理法》的黃荷娜召開羈押庭，承審法官指出，考量黃荷娜過去曾長期滯留海外、有逃亡事實，且存在湮滅證據之虞，因此裁定核發拘捕令，正式收押。

黃荷娜在接受羈押前訊問時，全面否認相關指控，強調自己「沒有施打安非他命，也沒有替朋友注射毒品」，同時表示，近期自柬埔寨返國，並非因調查壓力，而是因為在當地生下孩子，希望能負起母親責任，才主動回到韓國。

然而，警方掌握的調查內容指出，黃荷娜涉嫌於2023年7月在首爾江南一帶，使用注射器替兩名友人施打安非他命。案件曝光後，她於同年12月離境前往泰國，隨後遭韓國警方註銷護照，並被國際刑警組織列入追蹤名單。儘管如此，黃荷娜仍非法入境柬埔寨，持續展開逃亡生活。

直到近日，黃荷娜向警方表達返國意願，韓國警方隨即派員前往柬埔寨，並於24日在金邊德崇國際機場，於她登上返韓班機前將其逮捕。根據韓媒SBS報導，黃荷娜在柬埔寨期間所生的孩子，以及孩子的父親，也在同日一同返抵韓國，引發社會高度關注。

警方表示，接下來將針對黃荷娜取得毒品的管道、是否實際施打毒品，以及是否涉及其他國內外毒品犯罪或違法行為，進行全面調查，並將在法定的10天羈押期限內完成偵訊，預計明年初移送檢方。

事實上，黃荷娜過去就曾多次因涉毒登上新聞版面。她在2015年曾因多次施打安非他命，被判處有期徒刑1年、緩刑2年，未料於緩刑期間再度涉毒，最終於2020年被判刑1年8個月並入獄服刑。服刑期間，她曾透過網路漫畫連載，對外表達悔過之意。如今再度捲入毒品案件，即便以「為孩子回國」作為返韓理由，仍未能說服法院。案件後續發展，仍有待司法進一步釐清。

