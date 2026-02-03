企業升級省電設備最高可領50萬！經濟部「設備汰換補助」10日開跑

經濟部為協助企業降低營運負擔並落實淨零轉型，宣布「115年商業服務業節能設備汰換補助」2月10日起開放線上申請。本次補助範圍擴大，凡是汰換指定節能設備的企業，單一企業最高可獲得新台幣50萬元的實質補貼，鼓勵商業服務業者趕在春季營運高峰前，利用政府資源完成設備升級。

這項旨在減輕業者成本的補助計畫，申請期限至4月10日止，採取「經費用罄即提前截止」的原則，呼籲企業務必儘早備齊資料。補助範圍涵蓋多項核心營業設備，包括一級能效空調、電冰箱、冷凍櫃、熱泵熱水器，以及具節能標章的照明燈具與瓦斯爐等。在符合各品項補助上限的前提下，企業購置設備金額的50%將由政府負擔，每一申請單位補助總額最高可達50萬元，對中小企業與大型服務業來說，是優化設備、減少電費支出的絕佳機會。

廣告 廣告

過去3年的執行成效已展現顯著的經濟效益，累計超過5.7萬家次業者受惠，成功汰換逾10萬台空調及56萬具燈具，每年節省電量高達6.8億度。以大型飯店為例，透過升級館內千盞燈具，不僅每月節省上萬度電，更提升了住宿環境品質；即便是不堪用電負荷的傳統糕餅店，也能透過分階段汰換空調與冷凍設備，在改善高溫環境的同時，獲得實質的財務補貼，減輕經營壓力。

為了簡化行政流程，本計畫採全線上作業，企業可至補助網站」查詢補助要點並直接提案，系統也提供即時進度查詢服務。經濟部表示，後續將舉辦多場說明會協助業者掌握流程，呼籲全台商業服務業者把握這筆最高50萬元的節能獎金，透過更新設備實現「省電、省錢、又永續」的經營目標。

更多風傳媒報導

