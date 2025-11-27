企業參展快申請！新北最高補助8萬 12／1開放受理

承豐精密工業股份有限公司於今年5月「COMPUTEX＋2025」參展。（新北市經發局提供）

企業參展照過來！為協助新北市企業拓展國際市場、提升品牌能見度，新北市經發局持續推動「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，明（115）年度補助將分為2梯次辦理，第1梯次自114年12月1日開放申請，依展售活動地點及類型不同，個別參展最高補助新臺幣4萬元，組團參展最高補助每家8萬元，歡迎踴躍申請。

經發局長盛筱蓉表示，新北市持續鼓勵企業運用參展機會掌握國際買主需求，累積品牌認同並拓展商機。參展補助計畫自104年推動以來，已補助超過2750家廠商，補助金額逾7800萬元。114年度計畫共核定311案，預計可創造逾15億元商機，許多新北企業藉由參加展售活動成功接觸海外市場，並與國際買主建立合作關係。期盼透過參展補助計畫，協助新北市業者降低參展成本，持續提升新北產業在全球市場的競爭力。

新北市工業會於今年8月統籌11家新北優質企業，共同參加「2025台灣機器人與智慧自動化展」。（新北市經發局提供）

經發局表示，參展活動不僅能強化品牌曝光，更提供廠商與國際買家面對面交流的契機，有助掌握市場趨勢並拓展合作機會。例如承豐精密工業股份有限公司於今年5月參加「COMPUTEX 2025」，展示多款高性能連接器、高速技術解決方案及精密加工整合能力。展會期間與電子、通訊、工控等產業買主交流，洽談內容涵蓋新產品開發、客製化設計及委託製造等合作方向。

經發局提醒，115年度「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」第1梯次將於12月1日開始受理，凡參展活動期間介於114年12月16日至115年6月15日間的參展廠商，皆可遞件申請。

個別廠商參加國外展覽最高可獲得4萬元補助金，國內展覽則可獲得最高2萬元補助金。另外，參加線上國際展覽的廠商也可申請，補助金額最高2萬元。若組團由工商團體名義申請，補助額度將可再翻倍。詳細資訊請上新北市政府經濟發展局網站查詢，或來電洽詢（02）2960-3456分機5485張先生。

