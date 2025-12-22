企業友善措施受肯定 桃竹苗分署促進永續用才展現深厚成果

桃竹苗企業友善就業措施受肯定勇奪 6 項菁采獎，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁（左5）與6家獲獎企業合影。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】勞動部為維護中高齡及高齡者就業權益，鼓勵企業打造友善職場，今年於 22 日在台北喜來登大飯店舉辦「2025 友善就業菁采獎」頒獎典禮，表揚具體落實友善措施與展現永續用才價值的優秀單位。桃竹苗分署多年來致力輔導轄區企業導入友善措施，今年表現依舊亮眼，共有 6 家企業及 2 位企業推手脫穎而出，成果備受肯定。

此次獎項分為「職場領航組」、「世代共榮組」、「職務再造組」及「傑出推手組」四大類。在「職場領航組」中，新竹市天主教仁愛基金會以推動「職場安全，你我共創」零抬舉計畫、身心健康活動與友善管理制度，大幅降低勞動負荷並提升組織穩定性，113 年離職率更僅 1.4%，成為非營利組織落實友善職場的典範。

「世代共榮組」由太古可口可樂奪下。企業自 2020 年成立多元與共融委員會（DISCO），導入跨部門跨世代合作機制，透過溝通平台、教育訓練與多元活動深化包容文化，使職場更加尊重差異並激發創新能力，成功塑造具韌性的現代化企業文化。

在「職務再造組」，實耐格科技與碩陽電機以長期投入職務再設計脫穎而出。兩家企業透過流程優化、導入輔具、改善作業條件等方式，協助中高齡員工有效排除工作限制，不僅提升產線效率，也展現企業對員工「做得久、做得好」的承諾。

「傑出推手組」方面，達穎塑膠特助楊賀盛及環球晶圓製造部副總黃俊榮獲得肯定。達穎塑膠透過制度調整、健康關懷與工作支持措施，使銀髮員工留任率達到 100%，展現卓越管理成果；環球晶圓則透過 QCC 改善、I-Care 提案平台、人因工程強化與自動化設備導入，大幅提升職場安全與工作品質，改善措施兼具廣度與深度。

桃竹苗分署長賴家仁表示，面對中高齡勞動人口逐年攀升，推動友善職場已是企業永續發展的重要指標。分署積極協助企業導入職務再設計、專家輔導團與各項友善措施，盼透過今年獲獎企業的成功經驗，鼓勵更多企業加入改善行列，共同打造穩定、安全且具包容性的職場環境，讓中高齡與高齡人才都能持續在職場中發揮價值。更多中高齡就業措施與資源，可洽桃竹苗區銀髮人才資源中心（03-5583456）或至就業資源網查詢。(圖/桃竹苗分署提供)