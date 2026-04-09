企業吸引人才永續發展基石職工福利 南市舉辦6梯次事業單位研習會

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〔記者楊金城／台南報導〕台南市勞工局為提升事業單位職工福利業務專業知能，將辦理6梯次「職工福利業務研習座談會」、每梯次為期2天，為全國辦理場次最多、課程規劃最完整之職工福利研習活動，座談會今天(9日)舉行，介紹法規與實務並重的課程內容。

南市勞工局局長王鑫基表示，職工福利不僅是企業對員工的照顧，更是穩定勞資關係與促進企業永續發展的重要基石。隨著企業經營環境變化與勞動法規日益精進，職工福利制度已成為企業吸引與留任人才的重要關鍵。透過研習座談會，讓企業彼此分享成功經驗與實務作法，有助於帶動整體產業環境提升，形成正向循環，並協助事業單位強化法規遵循能力，精進福利制度規劃，進一步提升員工滿意度與企業競爭力。

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課程以「職工福利業務規範及系統操作與事業單位辦理職工福利經驗分享」為主軸，說明職工福利金條例及相關附屬法規，並講授「勞工福利資訊服務網暨管理系統」線上申報操作，協助企業熟悉線上申報流程；研習會另一主題為「職工福利業務稅務規範」為主題，針對扣繳規定及職工福利委員會稅務結算與申報實務進行完整解說。

會中也邀請華洋精機及光鋐科技分享辦理職工福利經驗，分享公司如何透過完善的福利制度，規劃提升員工向心力與組織效能；另結合健康促進與員工關懷措施辦理職工福利業務。並在推動福利執行過程中如何解決問題的實務經驗，

研習課程涵蓋法規解析、系統操作、企業實務及稅務應用等面向，內容完整且實用性高，目前6月的第四梯次、第五梯次及7月的第六梯次還可報名，企業可上勞工局網頁查詢。

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