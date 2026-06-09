企業善盡社會責任攜手護治安 品豐大中華投顧捐贈30萬警政基金力挺新北警
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記者蔡琇惠／新北報導
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近年詐騙手法與犯罪型態不斷翻新，警政工作面臨更多挑戰。在地企業品豐大中華證券投資顧問股份有限公司董事長蔡彰鍠深感警察維護治安之艱辛，特別跨界力挺，昨（8）日捐贈新臺幣30萬元整至新北市政府警察局警政基金。捐贈儀式由市警局長方仰寧代表受贈，方仰寧對企業展現的社會實踐力表達由衷感謝，並強調這筆民間資源將成為新北警打擊犯罪、守護市民安全的最強後盾。
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品豐大中華投顧公司董事長蔡彰鍠表示，警察同仁長年堅守崗位，肩負維護社會秩序及保障民眾安全的重要使命，新北市人口高達404萬，治安與交通維護工作經緯萬端，基層同仁常年處於高壓執勤狀態。企業身為社會的一分子，除了專注經濟發展，更希望在社會安定上盡一份心力。此次捐贈警政基金，正是對新北警察同仁長期付出之辛勞肯定，期盼能實質減輕同仁執勤負擔，攜手打造讓民眾安心的防護網絡。
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方仰寧受贈時指出，警力有限而民間力量無窮，十分感謝品豐大中華投顧董事長蔡彰鍠的熱心公益，在今年警察節前夕提供本局實質支持，格外具有特別的鼓勵意義。這筆30萬元的警政基金將堅持「專款專用」原則，用於同仁的急難救助，並全力充實與升級警察同仁的執勤裝備，提供同仁最好的執勤防護及保障。
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方仰寧長強調，警民緊密合作是現代治安不可或缺的基石。未來新北警將持續維護新北治安，並精進各項打擊犯罪戰術，將民間的信任與資源轉化為實質的治安成效，全面壓制不法犯罪、守護市民生命財產。警民齊心全力挺治安，讓新北市的治安防護網更加滴水不漏。
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