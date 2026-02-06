企業善盡社會責任 台塑深耕林園21年 歲末關懷六百弱勢戶

▲林園區公所舉辦「林園有愛－歲末送溫情」關懷活動，台塑企業與志工於活動現場發放物資，約六百戶弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市林園區公所6日舉辦「林園有愛－歲末送溫情」關懷活動，台塑企業大力贊助，約六百戶弱勢家庭受惠，讓其感受社會各界的溫暖，並藉此拋磚引玉引發更多共鳴。

林園區公所6日上午在林園區溪州二路夜市廣場舉辦關懷活動，約六百戶低收入戶、邊緣戶及獨居長者出席，台塑等企業及多個慈善團體、宮廟與志工共同贊助。活動現場除發放慰問金、白米及生活物資外，也安排團體表演與頒獎表揚贊助單位，氣氛溫馨熱鬧。

▲台塑企業發放愛心物資

代理區長梁孔成表示，「林園有愛－歲末送溫情」活動自民國九十四年辦理至今已邁入第二十一年，在台塑等企業持續投入下，年年累積社會善意，為弱勢家庭注入溫暖的力量，也讓歲末寒冬多了一份希望與感動。

梁孔成頒發感謝狀予台塑等贊助單位，感謝多年來穩定且實際的支持，期盼社會各界能多一份心，就給予弱勢多一份溫暖的力量，協助弱勢族群看到希望，做出改變，傳承溫情互助的精神，甚至日後有能力回饋社會。

台塑企業楊志成資深經理表示，從股價就看得出石化業正陷入寒冬，經營雖然面臨嚴峻考驗，但台塑企業對敦親睦鄰、善盡企業社會責任的心，從不打折，藉由致送台塑生醫禮盒向弱勢家庭提早賀節，共同營造人間有愛、處處有溫暖的社會。

楊志成指出，台塑在林園已深耕逾半世紀，面對全球產業調整與快速變化，台塑企業也正積極推動產業轉型與循環經濟，透過新事業開發及數位轉型，朝高附加價值產業發展，希冀未來石化業擺脫景氣循環慢慢回升，創造企業與地方共存共榮。（圖╱記者王苡蘋翻攝）