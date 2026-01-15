「企業善行挺消防」亞洲健康城捐贈救護車強化關西救護量能

【警政時報 張家燁／新竹報導】這幾週全台最低溫的新竹縣關西鎮迎來2026第一波暖流，亞洲健康城股份有限公司為回饋地方、關懷公共安全，捐贈新竹縣政府消防局一輛總價近新臺幣370萬元的全新救護車，並配置於關西消防分隊，協助提升在地緊急醫療救護量能，捐贈典禮於1月15日上午在新竹縣政府一樓大廳舉行，由縣長楊文科親自主持，感謝企業以實際行動攜手守護縣民生命安全。

新竹縣政府辦理亞洲健康城股份有限公司捐贈救護車啟用典禮，縣長楊文科（中）代表受贈，與亞洲健康城董事長彭培業（右）及地方民意代表合影，感謝企業回饋地方、攜手守護關西鄉親生命安全。（圖/記者張家燁翻攝）

本次受贈救護車為福斯T6.1七速自手排平頂救護車，車內配備鋁合金可折疊擔架床、骨盆固定器、抽氣式護木及三合一攜帶式氧氣組等多項到院前急救專業器材，可有效提升救護人員執勤安全與緊急處置效率，關西消防分隊位處省道台三線交通要道，轄區救護案件量大，並經常支援橫山、新埔等鄰近分隊，加上高齡人口比例偏高，對緊急醫療救護資源需求殷切，新式救護車投入服勤後，將有效強化分隊出勤效能與整體救護量能。

亞洲健康城股份有限公司捐贈之全新救護車正式配置於關西消防分隊，縣長楊文科與亞洲健康城董事長彭培業，偕同消防人員、義消及地方民代共同合影，象徵公私協力強化在地緊急醫療救護量能。（圖/記者張家燁翻攝）

亞洲健康城股份有限公司隸屬台灣房屋集團企業體，於2023年在關西鎮打造全台首座頂級銀髮友善園區「亞洲健康智慧園區」，結合智慧科技與健康照護服務，陪伴長者安心生活、自在老化，同時創造在地就業機會，董事長彭培業表示，企業秉持「取之社會、用之社會」理念，將資源投入最需要的地方；縣長楊文科也肯定企業長期深耕地方、回饋社會的善行，期盼未來持續透過公私協力，共同打造更安全、宜居的新竹縣。

