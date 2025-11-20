企業喊缺AI人才 新指引提升求才求職效率

▲為強化台灣 AI 人才培育，數位發展部數位產業署今（20）日創舉行「2025數位創新人才就業媒合會暨成果展 × AI產業人才指引合作簽署典禮」。（圖／1111人力銀行提供）

[NOWnews今日新聞] 日前台北市長蔣萬安表示，輝達（NVIDIA）台灣總部地點將會落在北士科T17、T18基地，市府要用最快速度讓輝達順利落腳台北，預計將會帶進大量頂尖人才，有助於台灣AI生態系更快速完整發展。然而，根據 1111 人力銀行調查指出，企業現階段遭遇的兩大徵才痛點，包括「AI 人才職能標準不明，難以訂定招聘策略」以及「缺乏具備實作經驗的 AI 人才」，在在反映出企業在招募初期就面臨識別與選才困境。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，從調查數據可以看見，目前有79.78% 受訪企業「已經導入AI技術」，有超過4成的企業預期未來2-3年的AI人力需求將明顯增加，其中包括認為需求大幅增加占22.66% ，也有18.35% 認為需求會小幅增加，現階段確實需要盡速培育人才與正確的媒合。

為強化台灣 AI 人才培育，數位發展部數位產業署今（20）日創舉行「2025數位創新人才就業媒合會暨成果展 × AI產業人才指引合作簽署典禮」。活動以「人才培育成果展現」、「企業聯合媒合」、「AI人才指引 MOU 簽署」三大主軸串聯，並結合「UNEXT 數位就業媒合會」，現場超過 20 家企業到場徵才。數產署也邀請 1111 人力銀行加入合作生態圈，未來將依據「AI 產業人才認定指引」架構，逐步將 AI 職缺資訊對應到人才分類與能力標準，協助企業更精準找到適配人才。

1111 人力銀行策略長劉政宏表示，「AI 產業人才認定指引」不僅可協助企業明確掌握所需技能，也能讓求職者清楚自身能力定位，縮短求才與求職端的資訊落差，使媒合更有效率，同時也能緩解目前求職者普遍面臨的就業難題。1111人力銀行非常榮幸能與數位發展部/數位產業署共同推動 AI 人才生態系，這不僅是國家推動 AI 人才培育的重要里程碑，也對企業在 AI 時代轉型過程中提供了關鍵的支援。

身為串連企業與人才的橋樑，1111 人力銀行表示，長期致力於縮短資訊落差，劉政宏進一步說，AI 人才需求近年快速飆升，但企業始終缺乏明確技能基準與認定方式；數位產業署推出的「AI 人才認定指引」，正好補上這塊缺口，將成為企業與求職者共同遵循的清晰選才指南。

數位發展部部長林宜敬指出，數發部制定《AI 產業人才認定指引》，目標就是為臺灣的AI人才需求、訓練及認證單位提供共通性架構，以建立蓬勃發展的AI人才培育生態系，滿足臺灣對AI人才的需求，近期更擴充了新興能力領域，納入RPA、AI Agent等議題，並新增課程時數與能力對應建議參考。透過備忘錄的簽署，將真正落實「AI人才有標準，企業選才有依據」的理念，透過人才指引，企業能更清楚辨識所需人才特質與技能。

較特殊的是，本次 MOU 特別採用電子簽署，以展現政府推動智慧政府與產業數位轉型的決心。電子簽署服務由 UNEXT 合作夥伴 KDAN 凱鈿的「點點簽」提供，順利完成多方合作意向書。劉政宏表示，多方採用電子簽章象徵政府與民間共同落實行政創新。1111 人力銀行也將持續導入智慧化工具，打造更高效的求才求職流程，提供企業與人才更快速便捷的媒合體驗。



