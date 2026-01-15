企業回饋地方 捐贈救護車守護關西鄉親

亞洲健康城捐贈救護車給新竹縣消防局。





亞洲健康城公司秉持回饋社會、關懷公共安全精神，捐贈新竹縣政府消防局一輛總價近370萬元之救護車，並配置於關西消防分隊，協助提升在地緊急醫療救護量能，15日於縣府一樓大廳舉行捐贈儀式，由縣長楊文科親自主持，感謝企業善心義舉，攜手守護縣民生命安全。

縣長楊文科表示，此次捐贈的救護車對幅員廣闊的關西是非常大的助力，亞洲健康城董事長彭培業不僅是成功的企業經營者，更長期投入地方公益，感謝他的善行義舉，讓鄉親感到溫暖，也期盼未來持續攜手公私協力，共同打造更安全、更宜居的新竹縣。

亞洲健康城董事長彭培業表示，企業秉持「取之社會、用之社會」的理念，希望將資源投入最需要的地方，為公共安全盡一份心力。他認為公益及慈善是永續的，每個角落的民眾都必須被關心，希望透過捐贈拋磚引玉，讓公司善盡社會責任。

消防局長陳中振表示，本次受贈的救護車為福斯T6.1七速自手排平頂救護車，車內配備多項到院前急救所需專業器材，包括鋁合金可折疊擔架床、骨盆固定器、抽氣式護木及三合一攜帶式氧氣組等，能有效提升救護人員執勤安全及緊急救護效率，為第一線救護工作提供堅實後盾。

