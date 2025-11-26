企業團體捐贈救護車及裝備 強化竹市消防與救護量能





新竹市政府26日於消防局南寮分隊舉辦114年下半年「善心不間斷，安心挺消防」聯合捐贈儀式，由代理市長邱臣遠主持，感謝多家企業與團體秉持回饋社會的精神，捐贈救護車與多項救災裝備，總價值高達691.7萬元，象徵民間力量與市府攜手合作，強化新竹市的消防與救護量能。

嘉南電腦董事長張育誠表示，希望以捐贈協助消防同仁在執勤中更加順利、安全。騰遠工程負責人高俊明指出，此次捐贈期盼提供更有力的裝備，讓消防人員每次出勤都能平安。通用矽酮董事長林永彬強調，企業取之於社會、用之於社會，盼以精良器材成為前線同仁最堅實的後盾。共好發展總會總會長劉哲昀表示，將持續號召企業投入公益，支持消防並推動公益行動不中斷。保安工程負責人張國恭則說，此次捐贈將強化防災宣導工具，協助提升民眾的防災與自救意識。

廣告 廣告

企業團體捐贈多項救災裝備。

消防局指出，嘉南電腦公司董事長張育誠捐贈救護車1輛，將投入緊急救護第一線，強化到場時效與醫療處置能力；騰遠工程公司負責人高俊明捐贈電動油壓撐開器1組，協助消防人員於車禍或受困救援時快速破壞結構、爭取黃金救援時間；通用矽酮公司董事長林永彬捐贈救災、救助裝備器材1批，補強現場搶救能力；共好發展總會總會長劉哲昀與保安工程公司負責人張國恭各捐贈XR滅火器訓練設備1套，具備完整的滅火模擬功能，未來將配置於消防博物館及分隊宣導使用，能提升市民的滅火知識及技能。

消防局表示，此次所受贈裝備均具高度實用性，包含救護車與油壓救援器材等，都將於第一線立即投入使用，協助提升緊急救護速度、車禍救援效率及火災滅火能力，可有效降低消防人員暴露風險，減輕災害現場不確定性。

更多新聞推薦

● 綠營批中市7大建設追加逾千億經費 盧秀燕反擊：高雄1條捷運就打倒我們