企業團體捐贈竹市府救護車及裝備 邱臣遠代理市長：公私協力守護城市

▲新竹市「善心不間斷，安心挺消防」聯合捐贈儀式登場。

新竹市政府二十六日於消防局南寮分隊舉辦一一四年下半年「善心不間斷，安心挺消防」聯合捐贈儀式，由代理市長邱臣遠主持，感謝多家企業與團體秉持回饋社會的精神，捐贈救護車與多項救災裝備，總價值高達六百九十一萬七千元，象徵民間力量與市府攜手合作，強化新竹市的消防與救護量能。

新竹代理市長邱臣遠二十六日表示，此次儀式共有多位企業代表及公益團體參與，以實際行動支持消防工作，捐贈項目涵蓋救護車、救災救助器材及新式滅火科技訓練設備，捐贈物資將由消防局依救災需求配置至各分隊，確保每一項善心資源都能最大化發揮效益。

新竹代理市長邱臣遠指出，消防工作肩負守護生命的重責大任，無論火災、救護、車禍搶救或各類災害，消防人員皆須以最迅速、最安全的方式投入救援，而裝備器材正是支持消防同仁安全的關鍵力量。感謝每一位善心企業與團體捐贈消防器材，竹市人口成長快速，加上科技園區與大型社區越來越多，救災環境愈趨複雜。對此，市府持續投入資源汰換老舊消防車輛、增購器材與強化專業訓練，同時攜手民間無窮力量，讓竹市成為一座更安全、更可靠的城市。

嘉南電腦董事長張育誠表示，希望以捐贈協助消防同仁在執勤中更加順利、安全。騰遠工程負責人高俊明指出，此次捐贈期盼提供更有力的裝備，讓消防人員每次出勤都能平安。通用矽酮董事長林永彬強調，企業取之於社會、用之於社會，盼以精良器材成為前線同仁最堅實的後盾。共好發展總會總會長劉哲昀表示，將持續號召企業投入公益，支持消防並推動公益行動不中斷。保安工程負責人張國恭則說，此次捐贈將強化防災宣導工具，協助提升民眾的防災與自救意識。

新竹市消防局長李世恭指出，當日嘉南電腦公司董事長張育誠捐贈救護車一輛，將投入緊急救護第一線，強化到場時效與醫療處置能力；騰遠工程公司負責人高俊明先生捐贈電動油壓撐開器一組，協助消防人員於車禍或受困救援時快速破壞結構、爭取黃金救援時間；通用矽酮公司董事長林永彬先生捐贈救災、救助裝備器材一批，補強現場搶救能力；共好發展總會總會長劉哲昀先生與保安工程公司負責人張國恭先生各捐贈XR滅火器訓練設備1套，具備完整的滅火模擬功能，未來將配置於消防博物館及分隊宣導使用，能提升市民的滅火知識及技能。

消防局長李世恭表示，此次所受贈裝備均具高度實用性，包含救護車與油壓救援器材等，都將於第一線立即投入使用，協助提升緊急救護速度、車禍救援效率及火災滅火能力，可有效降低消防人員暴露風險，減輕災害現場不確定性。消防局也特別感謝企業與團體長期支持新竹市消防工作，許多捐贈者與消防局互動已非首次，展現持續投入公益、守護城市的念舊情誼與社會責任，並鼓勵更多企業加入公益行列，共同提升城市韌性。