企業大佬突罹癌不到一年病逝 最美護理師提醒保命關鍵

Connie在許聖梅主持的節目分享照顧重病症病人經歷，提醒網友注意身心靈健康。（Purna柏蒳提供）

現代人生活壓力大，造成身心靈都會出狀況。有「最美護理師」封號的「護齡姐姐」Connie表示，她曾照顧過一位商業女強人，因為拚事業忽略了健康，發現腎臟出問題時，因為病重壓垮了事業和身心靈，讓人不勝唏噓。以護理師的專業角度來看，她認為身心靈的健康才是最重要的課題。

「護齡姐姐」Connie擔任護理師多年，因為顏值高加上身材火辣，在網路擁有高人氣。Connie在許聖梅主持的「危機女王」分享自己的工作經歷，過去她曾經照顧過許多重病症病人，看著病人與死神拔河，過程非常煎熬。

一位企業的董事長過去在商場叱吒風雲，突然得知自己罹患胰臟癌末期，從一開始的不能接受到後來以涙洗面，不到一年就走了。這位董事長在最後的日子總是會跟照顧他的護理師說自己好後悔，「早知道就多注意自己的身體」。Connie表示，太多病人在床榻上表示後悔，她感嘆「早知道」這三個字是換不回健康的。

許多網友好奇Connie如何維持身材和皮膚，Connie強調自己因為工作關係，壓力也不小，「其實我很少用保養這兩個字來談健康，因為在醫院裡，我看到太多病人，他們不是不保養，而是太晚才開始對自己好。不要等生病，才開始學著注重健康。現在很多新的醫療觀念其實都是在談預防、修復，而不是等到身體出狀況再補救。」

「護齡姐姐」Connie擔任護理師多年，因為顏值高加上身材火辣，在網路擁有高人氣。（Purna柏蒳提供）

Connie表示，她會透過一些課程讓身心靈維持健康。「我以前其實不太懂什麼叫愛自己。在醫院工作久了，我才慢慢明白，愛自己，不是對自己好而已，而是願意為自己的身心負責。很多人身體不舒服，其實不是一天造成的，而是長期累積的壓力、情緒、疲勞。」

Connie認為身心靈的健康是現代人最重要的課題，並推薦網友可以在網路上搜尋一些對自己有幫助的健康平台，例如「Purna柏蒳」（https://www.purnatw.com/）提供相關課程皆讓她受益良多。像是皮膚和頭髮養護，還有身材的維持，以及心靈課程。她也提醒民眾勿忽略身體或是心理上的警訊，一旦惡化到無法挽回，再多的財富也是枉然。

