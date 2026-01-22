企業大舉赴美投資恐影響台灣GDP成長？ 國發會急滅火4點澄清

針對外界對台美關稅協議的誤解，國發會提出4點澄清。圖為國發會主委葉俊顯。廖瑞祥攝



行政院前副院長施俊吉在臉書發文指出，台灣承諾直接投資美國2500億美元，加上政府2500億美元的信保，將使台灣未來數年潛在GDP要先扣掉15兆，相關討論引人關注。對此，國發會今日（1/22）傍晚緊急發出澄清指出，外界關切企業自主赴美投資2,500億美元對中長期潛在GDP的影響，不應以靜態方式直接扣除對美投資金額來評估，而須以長期動態觀點來分析對國內資本累積、總要素生產力之效益。

施俊吉在臉書指出，根據美國商務部公告，台灣企業「直接投資」美國至少2500億美元，由台灣政府提供信用擔保以促進「額外投資」至少2500億美元，在文件中被分開列為兩項獨立承諾，性質明顯不同。台灣這個經濟體對美國的「直接」加「額外」投資就是2,500億美元加2,500億美元，等於5,000億美元，折合台幣15兆元。

施俊吉認為，由於這些投資投在美國，不在本國，所以不能算作是台灣的GDP。在未來數年內，潛在的GDP要先扣掉15兆台幣。他點名國發會和中華經濟研究院有責任和義務按照經濟學和國民所得會計帳，詳細計算並昭告周知：台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比，財稅收入將減損多少錢，以及政府將如何彌補財政缺口？

國發會在澄清稿首先強調，我國將以台灣模式投資美國係分為兩部分，不可加總。其中一部分是由台灣企業自主投資2,500億美元；另一部分則是為協助企業資金取得，政府會建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2,500億美元之融資額度給有融資需求的業者，故兩者形式及功能截然不同，不應直接相加。

其次，有關台美關稅談判底定對經濟影響，在短期部分，根據經濟部委託智庫評估，本次輸美對等關稅自32%調降為15%且不疊加MFN後，衝擊已大幅降低，對台灣GDP影響由原先「-0.78%至-0.3%」變為「0.00%至0.01%」。

第三，針對外界關切企業自主赴美投資2,500億美元對中長期潛在GDP的影響，不應以靜態方式直接扣除對美投資金額來評估，而須以長期動態觀點來分析對國內資本累積、總要素生產力之效益。

第四、近期國際投資機構紛紛上調今年台灣經濟成長預測，主要考量為台美貿易談判確立戰略經濟夥伴關係，貿易不確定性顯著降低，這不僅鞏固高科技產業優勢，亦為傳統製造業帶來復甦契機，近期野村、瑞銀、星展等金融機構分別上調台灣今年經濟成長率達4.4%、4.5%、4.8%，都較主計總處3.54%為高。

國發會強調，企業對美投資係台灣產業實力的延伸，隨企業全球化布局將更精準貼近終端市場並擴大產值，進一步提升獲利，不僅挹注稅收成長，亦將同步帶動國內先進製程投資，並促進國內相關供應鏈升級與驅動建廠需求。

該會指出，美方已具體承諾將建立雙向投資機制，並擴大投資我國五大信賴產業，近期國際大廠如美光、輝達等陸續加碼在台設立研發中心或高階生產基地，未來將有更多美國企業來台投資。另傳統產業在台美關稅協議底定後，與競爭對手國居於平等或優勢競爭地位，並降低不確定性，這些都有助傳統產業加速投入雙軸轉型升級，並有利出口。

