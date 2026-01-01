企業客服要被顛覆了！這家主打AI客服 數位轉型好解方

財經中心／余國棟報導

E2 Nova致力於雲端技術，打造全方位商務溝通平台。（圖／易得雲端提供）

櫃買中心創櫃板再添生力軍，易得雲端股份有限公司(以下簡稱易得雲端公司；股票代號：7408；產業類別：數位雲端類)31日登錄創櫃板。易得雲端公司（英文名稱 E2 Nova）致力於打造適用各產業的全方位雲端商務溝通平台，因應企業加速數位轉型與多元溝通需求，公司以在地研發與專業服務為基礎，提供兼具彈性與擴充性的解決方案。

核心產品包含「EVOX CloudTalk 雲端總機」及「EVOX Connect 全渠道雲端聯絡中心」，整合電話、LINE、Messenger、網頁通話等主要溝通方式，同時可依需求串接 Microsoft Teams、CRM、ERP 等系統，協助企業集中管理客戶資料、優化服務流程並強化跨部門協作。在智慧語音科技領域，公司推出「EVOX AI Agent（EVAA）」，具備自動回覆常見問題、主動提問理解客戶意圖和必要時轉接真人服務的能力，並透過語音轉文字與 AI 摘要功能協助團隊快速紀錄及分析通話內容，有效提升服務效率跟品質。

