企業家聯盟感恩晚宴暨林日昇慶生宴 捐款聖誕大遊行

加州企業家聯盟日前主辦感恩晚宴暨林日昇博士慶生盛典，百餘名來自南加州僑領、企業家和社團代表及文藝界精英齊聚一堂。（記者張宏／攝影）

加州企業家聯盟日前主辦感恩晚宴暨林日昇博士慶生會，百餘來自南加州的僑領、企業家和社團代表及文藝界精英齊聚，共同見證這場融合感恩與祝福的盛會。現場同時為即將舉辦的好萊塢聖誕大遊行等僑界活動捐款。

舞獅和哪吒武術表演為活動拉開序幕，中國女演員許晴作為加州企業家聯盟主席陳慧碧的好友，為林日昇送來生日祝福。林日昇表示，感恩一直都是他每年生日的關鍵詞，他當年懷揣僅有的180美元來美國讀書，不僅獲得母校羅徹斯特大學的資助和照顧，同時職業道路上，也一路都有貴人支持和幫助，沒有這些人，就沒有他的今天。

廣告 廣告

林日昇年少求學時，曾打過各種工，包括打掃洗手間，這些回想起來，都成為他人生養料。他畢業40年來持續為母校捐款，包括為母校捐建兩座圖書館，今年又捐贈林氏商業樞紐中心，將課堂、職業發展輔導、學術顧問服務、教授與院長辦公室及學生休閒區域整合在同一建築中。

美國華人社團聯合會核心成員當天也集體出席，包括趙洪民、熊文勝、江風年、趙林、許承武和林連連等。美華聯主席張勇表示，林日昇多年來擔任美華聯榮譽主席，展示出商業精英的實幹精神與廣闊胸懷。尤其每年南加僑界集體參與的好萊塢聖誕大遊行，林日昇都出錢、出力還出名車，今年也不例外。

陳慧碧多年組織僑團參與好萊塢聖誕大遊行，她表示，11月底即將迎來第93屆大遊行，也是她第四次擔任總策劃和主持，今年不僅有舞獅舞龍、功夫表演，還有巨大熊貓參與，同時有56個民族組成的方隊。

僑團舉辦活動需各界支持，林日昇和企業家黃聯勝各自捐贈一萬美元支持僑界工作，帶動現場企業家熱烈響應。美華聯基金會主席郭頌捐贈2000多美元聖誕精美禮物，陳慧碧將禮物轉贈給自閉症兒童。

更多世界日報報導

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

買最好保險 華男健檢仍遭拒 專家解析背後原因

紐約下州賭場之爭 委員會考察3案 預計12/1公布結果