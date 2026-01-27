企業家進修首選！中山大學後EMBA「西灣生生塾」2026招生啟動

圖：富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美，與中山管院師長及後EMBA學長姊合影。

【記者張嘉誠／綜合報導】

面對全球地緣政治持續動盪、ESG永續壓力升溫，以及數位轉型加速推進，企業經營早已進入「不進則退」的新常態。當外部環境充滿不確定性，企業領導者更需要一套能夠洞察趨勢、校準策略、帶領組織穿越變局的實戰方法。國立中山大學後EMBA課程「西灣生生塾」第六期正式宣布將於2月2日至3月6日開放報名，並預計於5月開課。課程主打「不談空泛理論，只講實戰經驗」，強調以企業真實情境出發，帶領學員從產業現場中找解方，打造面對未來的決策視野與經營底氣。

中山大學管理學院指出，「西灣生生塾」自2021年推出以來，始終以西子灣依山傍海的地景意象為精神象徵，並以「生生不息、智慧轉化、永續陪伴」作為核心理念，陪伴企業家在快速變動的時代中持續進化。不同於傳統課程偏重理論推演，西灣生生塾更聚焦企業主真正關心的經營挑戰，透過共讀共學、案例拆解與跨界交流，協助高階領導者將知識內化為可落地的行動策略。

為回應企業面對的關鍵戰場，2026年第六期課程規劃四大實戰模組，涵蓋修為領航、識勢興業、轉型躍升、經營永續從趨勢理解到策略思維，再到落地應用，全面強化企業家的系統性判斷與經營決策能力。校方亦攜手高雄市產業發展協會、台灣產業創生平台及MISA中華經營智慧分享協會，共同打造結合理論高度與實務厚度的學習平台，讓學習不只是課堂知識累積，更是跨產業資源整合與高端人脈連結的起點。

圖：中山管院院長林豪傑（左）致贈富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美（右）感謝狀。

此次招生亦特別邀請傑出校友、資深副總經理羅尤美分享觀點與實戰經驗。羅尤美擁有超過20年國際金融市場研究資歷，專精於股債匯市趨勢與基金投資策略，並持有中華民國證券分析師（CSIA）等專業證照，長期受邀擔任各大財經媒體專家來賓，以清晰易懂的分析方式協助大眾掌握市場脈動、建立穩健的投資視角。羅尤美表示，企業領導者所面對的挑戰，已不只是「懂管理」而已，更需要具備理解趨勢背後結構變化的能力，才能在變局中做出關鍵決策。她也分享，中山大學不僅是學術殿堂，更是一個能讓實務與理論相互印證、讓學習與產業同步前進的場域。多年來她經常受邀回到母校參與講座與論壇交流，深刻感受到中山管院重視傳承、積極提攜後進，也始終緊扣市場脈動與企業需求。「在變動的時代，單打獨鬥很難走得遠，」羅尤美指出，「西灣生生塾提供了一個高密度共學的平台，讓企業家能把知識轉化為智慧，並透過同儕交流建立跨產業連結，形成可以互相支持、互相激盪的強者社群。」

校方強調，西灣生生塾不只是一門進修課，更是一場關於企業「生存與升級」的戰略對話。在這個環境快速改寫遊戲規則的年代，企業需要的不只是更努力，而是更清楚的方向、更精準的策略與更可靠的盟友。第六期課程將於5月正式開課，目前已進入最後席次倒數，歡迎全球EMBA校友、企業決策者與高階經理人把握報名期間，加入西灣生生塾共讀共學，掌握企業永續成長的關鍵機會。

【招生資訊】

課程名稱： 2026 中山大學後 EMBA【西灣生生塾】

報名日期： 2026/2/2 (一) 12:00起 至 3/6 (五) 17:00止

放榜日期： 2026/3/23 (一) 12:00

開課時間： 2026/5 月~2027/4月 每月第三個週末六、日上課，每次兩天

洽詢官網： https://www.cm.nsysu.edu.tw/p/412-1024-21932.php?Lang=zh-tw