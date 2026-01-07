企業導入「AI會議工具」 40家實測提升會議效率

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】讓企業頭痛不已的會議地獄即將終結！想像一下：每週不可避免例行會議，老闆長篇大論、員工越聽越出神，秘書狂打筆記卻漏重點，決策拖拖拉拉沒效率，事後花半天時間整理檔案——這不是會議夢靨是什麼？許多中小企業主深陷這種「會議黑洞」，浪費時間、人力、成本，還扼殺團隊士氣，員工私下叫苦連天，心想「何時才有救星」。如今AI時代來襲，數位發展部領軍計畫已救贖40家企業，讓冗長會議化身高效利器，效率暴增80%，誰還想錯過這波轉型神機？

小馬老師與格蘭英語創辦人蘇起銓、執行長陳慧琳與全體學員合影。（圖／群燿企管提供）

7Ｈ課程秒殺會議噩夢 效率暴增三倍

數位發展部數位產業署日前重磅推出「會議快譯通–AI本地智能數位會議升級計畫」，直接狙擊企業會議大痛點：解決會議冗長、紀錄不全與追蹤落後的痛點，一掃製作會議紀錄血淚史，讓團隊溝通變得更順暢。短短7小時實體狂練+3小時線上追擊，就讓組織效率狂飆。不僅如此，資安更是極度嚴格：使用者隔離、角色鎖死、全內網運轉，資料死守不洩，讓大家安心使用，連駭客都跪！實作部分也超親民，先挖痛點黑洞，老師秀系統神技、親手帶領學員操作、小組模擬，最後分組秀成果聽點評，瞬間掌握AI絕招——時間砍80%、速度爆3倍、辨識狂準95%，誰用誰上癮！。

廣告 廣告

小馬老師親手帶領學員掌握AI絕招——創造省時80%、效率3倍等驚人成效。（圖／群燿企管提供）

AI實操大神小馬老師 攜手正啟科技合作

擁有25年以上培訓與輔導資歷的群燿企管何在群小馬老師，除了是阿里巴巴、肯德基、勤業眾信等知名企業的講師與陪跑顧問，更擅長使用AI工具，學會即用，簡單易懂。這次領軍「會議快譯通」課程，跟正啟科技合作得天衣無縫：正啟提供「SayWe本地端AI語音記錄系統」，語音秒抓、摘要神準、本地鎖死，狂撐中英混戰辨識91%以上；小馬老師親戰帶飛、解決痛點、課後陪跑。後續企業優惠包括參與計畫免費試用6個月，LINE群組隨問隨答及線上追蹤，協助企業無痛導入，真正幫忙落地執行。

數位發展部數位產業署主辦的課程，課後持續以免費系統及LINE群陪跑，協助企業無痛導入。（圖／群燿企管提供）

企業老闆背書推薦 跨界轉化效率爆表

AI升級計畫，可說是沒有產業不適用！舉凡製造業、服務業、科技業、餐飲業、物流業、生技業等多元產業，都能帶來實質轉化與效益：會議記錄時間縮短80%、決策追蹤精準化，學員回饋熱烈肯定其落地效益。格蘭英語執行長Jennifer表示：紀錄完美，跨部門溝通飛起！立璽科技董事長魏自立指出，小企業救星，AI工具大幅改善重點摘要與跟催機制。露營易拉罐負責人Gary超有感：傳統工廠會議從老闆獨斷轉為有據可循，讓傳統黑手師傅願意動手作、成效大幅提升！特別是大樓管理委員會產業，遠雄錸儷徐經理很有感：「管委會會議常流於閒聊，秘書記錄辛苦，AI後溝通成本降、品質升，住戶愛死了！」在全民皆AI的時代，企業若不抓住這波會議升級浪潮，就會被甩在後頭。轉型從解決會議障礙、高效溝通開始，一起善用AI領先競爭對手、邁向數位高峰！

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理