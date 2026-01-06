企業尾牙瘋送家電 百貨熱銷品出爐 加碼價格腰斬搶單

大葉高島屋限時推大宗採購禮券專屬回饋，單筆購買禮券滿10萬元，即可享2％禮券回饋。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和推德誼數位的iPhone 17 pro max 256G。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

尾牙旺季到來，不少企業著手準備獎品，百貨家電、3C近期買氣約上升5至10％，業者分析，兼顧功能性與實用價值的商品已是企業採購主流，加上許多家庭也會趁大掃除布置新家電，進一步推升美型智慧家電買氣，業者為此祭出熱銷商品促銷和團購優惠減輕入手負擔。

Global Mall新北中和推BOSE家庭娛樂揚聲器Ultra＋ Bass Module。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall觀察，企業尾牙採購多走高實用性與高單價兼具的「3C智慧產品」、「視聽娛樂」與「黃金飾品」三大趨勢，新北中和為此推德誼數位「iPhone 17 pro max 256G」推薦價4萬4900元，與桃園A8 Apple「iPAD 128G」推薦價1萬900元；另越來越多人重視居家娛樂品質，新北中和推BOSE「家庭娛樂揚聲器Ultra＋ Bass Module 700」優惠價5萬5000元，輕鬆打造震撼音效饗宴。

Global Mall新北中和推點睛品金飾，具福氣招財意象，同樣是熱門的尾牙抽獎選項。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

培芝家電的LG「55 吋OLED evo AI 4K智慧顯示器」推薦價8萬2900元；因應黃金市場漲勢驚人，新北中和推點睛品及真愛密碼馬年應景款式，具備財運吉祥象徵，同樣成為熱銷商品。

京站的台隆手創館推THOMSON智能溫控玻璃養生壺TM-SAK35。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站的雙全國際推DIKE等離子溫控護髮吹風機。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站發現，近期熱銷電器中以「智慧溫控玻璃養身壺」與「石墨烯浴握兩用壁掛暖風機」表現最亮眼，智慧養身壺具備多段溫控與長效保溫設計，兼顧健康機能與送禮質感，成為企業團購詢問度最高的品項之一；石墨烯暖風機則因升溫快速、節能且安全性高，特別適合冬季與浴室空間使用，買氣明顯攀升；另空氣清淨機、渦輪循環扇等同樣是熱門選項。

大葉高島屋的集雅社推LG 55吋4K智慧顯示器，購買3台，每台再降4000元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋針對企業需求推出歷年熱銷款、年度話題商品及高單價家電的團購優惠方案，協助企業福委會採購，包括集雅社的LG「55吋4K智慧顯示器」，獨家價5萬3900元，購買3台，每台再降4000元。

漢神巨蛋推虎牌JBV-S10R日本製微電腦多功能電子鍋6人份。（漢神巨蛋提供／朱世凱台北傳真）

漢神巨蛋分析，今年以廚房小家電詢問度最高，像是烤箱、電子鍋、氣炸鍋等，價格帶有彈性且種類多樣又具實用性，成為尾牙送禮的熱門清單，推薦虎牌「JBV-S10R日本製微電腦多功能電子鍋6人份」原價7000元、特價3290元，比5折還划算。

