企業尾牙第一槍！王品12／18南港開千桌「全台店公休」發近千萬摸彩獎金

記者李育道／台北報導

王品集團（2727）將於12月18日、在南港展覽館舉行集團尾牙，重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近千桌、萬名同仁共赴尾牙盛會，並邀請味全龍小龍女李多慧、人氣樂團理想混蛋、饒舌歌手婁峻碩等熱情演出，員工最期待的抽獎活動，將豪發3千個獎項，總計近千萬摸彩獎金。這也是在南港展覽館今年底第一場大型企業尾牙。

王品集團表示，創立滿32年，2025年持續穩健成長，累計前三季合併營收173.2億，稅後淨利9.95億元，EPS為12.01元，確定連續三年賺超過一個股本，繳出亮麗成績單。年末展店腳步不停歇，12月預計將再開5店，積極搶占台灣餐飲版圖。2026年的展店策略將聚焦火鍋與燒肉品類，預計招募超過1200人，同時調升集團品牌起薪。歡迎具有相關經歷的餐飲高手加入王品，挑戰快速升遷，晉升為年薪200萬的店長。

王品集團表示，為因應尾牙活動，這次除了百貨商場13個門店，其餘全台門店都會在18日公休，且準備179輛遊覽車，把全台各地的員工帶來參加。（圖／王品集團提供）

王品集團表示，為因應尾牙活動，這次除了百貨商場13個門店，其餘全台門店都會在18日公休，且準備179輛遊覽車，把全台各地的員工帶來參加。現場席開近千桌、萬名同仁共赴盛會，由台北晶華酒店提供專業的外燴團隊，動員124位廚師，和460位服務人員，讓同仁大快朵頤。

表演嘉賓則請來味全龍小龍女李多慧、饒舌歌手婁峻碩、、人氣樂團理想混蛋等表演，還有兩組神秘嘉賓壓軸。抽獎活動則有3千個獎項、總計近千萬獎金。

