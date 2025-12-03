企業尾牙第一槍！王品12/18南港開千桌 準備豪撒千萬獎金

王品集團將於12月18日在南港展覽館舉辦年度尾牙，包下兩層場地、席開近千桌，預計上萬名員工參與。現場由台北晶華外燴團隊動員超過580名廚師與服務人員，並安排179輛遊覽車接送。李多慧、婁峻碩、理想混蛋等藝人將演出，另有兩組神秘嘉賓壓軸。

王品集團尾牙18日登場，千桌盛宴、千萬獎金豪撒員工 。（圖／王品集團提供）

集團表示，今年營運亮眼，前三季合併營收173.2億元、稅後淨利9.95億元、EPS達12.01元，連續三年賺超過一個股本。年底展店持續加速，12月將再開5家門市，並規劃2026年主攻火鍋與燒肉品類，預計招募超過1200人並調升起薪，強調升遷管道順暢，店長年薪可達200萬元。

為了犒賞員工，尾牙將發出3千個獎項、總獎金近千萬元。除百貨商場內的13家門市外，全台各店當日皆公休，讓員工專心參與盛會。

