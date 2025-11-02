企業市值洗牌 謝金河：怪！日企擠不進30強

▲財信傳媒董事長謝金河今（2）日在臉書上發文表示，全球市值前30強的企業日本沒有一家進榜，讓他直呼「很奇怪」。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] AI浪潮來襲，全球股市10月寫下光輝燦爛的一頁，同時公司市值排名也出現變動，對此，財信傳媒董事長謝金河今（2）日在臉書上發文表示，全球市值前30強的企業日本沒有一家進榜，讓他直呼「很奇怪」。

謝金河表示，10月结束，全球股市結算，數字又出現一些變化！這當中，美國科技巨擘仍然是全球焦點，這次灰妲市值一度突破5兆美元，最高到5.31兆美元，寫下歷史新紀錄。而且，Apple及微軟都登上4兆美元新關卡，Apple到4.028兆美元，微軟到4.029兆美元，Google也挺進到3.406兆美元。

把輝達、微軟及蘋果三家公司市值加起來高達13兆美元，加上Google是16.5兆美元，再把Amazon的2.605兆美元加上去，已經高達19兆美元，如果再加上AVGO，就達20.7兆美元。

這個時候拿來跟中國股市比，10月底，深圳加上上海是12.957兆美元，大約是輝達、微軟加蘋果的市值。如果把香港的7.37兆美元加進去，深、滬、港股市總市值是20.22兆美元，美國只要出動前6大市值的公司就夠了！謝金河直呼「這是美、中資本市場的差距。」

謝金河表示，美國9月底市值69.48兆美元，10月略縮水到68.237兆美元，幾乎佔全球一半的市值。10月記憶體大漲，韓國股市市值從2.26兆美元上升至2.323兆美元；日本的高市早苗效應，也讓日本股市市值從7.48兆增加至7.612兆美元。台灣則是因為台幣貶至30.7元，總市值91兆元台幣，換成美元剩2.964兆美元，比9月的3.02兆美元縮水，反而是德國股市上升至3.068兆美元，德國升到第8明，台灣退回第9名。

謝金河指出，非美企業，台積電以台股算，市值1.2668兆美元，排名第10名；中國排在最前面的是騰訊，市值7341.4億美元，排名17名；韓國的三星市值4872.3億美元，排在20名；荷蘭的ASML排在25名；香港股市則是阿里巴巴4055億美元，排名26名。全球前30大市值企業，日本沒有一家進榜，也讓謝金河直呼「這也是很奇怪的現象！」

