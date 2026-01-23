企業年終獎金平均創15年新高 金融保險業1.97個月奪冠

受惠AI浪潮，帶動強勁訂單需求，在知名科技大廠擔任製程工程師的Emma，日均工時長達12個小時，儘管工作型態極高壓，但領到的年終羨煞不少上班族。

科技廠製程工程師Emma表示，「目前任職於科技廠，那是生產線相關的工程師，年終分紅就受惠於AI，比往年再多發1個月。」

反觀傳產業受關稅影響，任職塑膠射出公司擔任倉庫管理人員Candy，年終遭到壓縮。

倉庫管理人員Candy說：「我在想說我們往年大概都會發1個月的年終，那今（2026）年可能沒有到，這這麼高的數字。」

廣告 廣告

據人力銀行統計，企業平均年終獎金2022年1.34個月、2023年1.32個月、2024年1.39個月、2025年來到1.58個月，創15年來新高。至於年終獎金最高的產業，第一名是金融和保險業有1.97個月，建築營造和不動產相關1.79個月。其他像是電子科技、運輸物流以及醫療照護等產業，也都有超過1.6個月。其他像是一般服務業、旅遊休閒和教育出版，年終獎金則屬產業末段班，尤其是教育出版的年終獎金不到1個月、只有0.88個月。

人力銀行發言人莊雨潔認為，「公共設施它也算是在營造業的部分，那在今年也有一些公共設施在跑。而另外一方面呢，也就是因為像是不動產產業在今年的狀況，不一定那麼地理想，反而他們會需要呢，用更好的福利，留住比較好一點的人才跟這個業務人員。」

人力銀行表示，2025年有65.4%的企業表示會發年終，只有7.2%的企業因獲利表現不如預期，確定不發放。年終獎金兩樣情，是否掀起年後轉職潮，有待評估。