企業必學黃仁勳媒體溝通術！張宜真列六點技巧：難怪台灣媒體這麼愛黃仁勳

輝達執行長黃仁勳日前訪台，晚間與台積電創辦人張忠謀相約共進晚餐，而張忠謀出現時卻身坐輪椅，引發外界關心；黃仁勳面對記者詢問，表明張忠謀看來狀態良好、思維很敏捷，很高興見到他。對此，中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真發文指出，黃仁勳所展現媒體溝通術是企業該學的六堂課，包括正面迎接嚴刑拷問、用詞淺顯易懂、展現尊重親切、謙卑態度等。

張宜真提到，94歲的張忠謀坐著輪椅，出現在黃仁勳的晚宴，大家心裡都有同一個問題，「Morris怎麼了？Morris還好嗎？」

張宜真說，大概也只有黃仁勳，才能讓張忠謀坐輪椅，不顧外界眼光，出席晚宴。對此，她列出黃仁勳使用的六點媒體溝通技巧：



1. 不逃避，正面迎接嚴刑拷問：



黃仁勳知道媒體一定會問這題，他輕鬆態度自若，全數接招。沒有推託、沒有閃躲、沒有冷處理，有問必答。



2. 只講事實，不談病情：



黃仁勳沒有透露任何醫療細節。提到他們一起喝雞尾酒、晚飯前還一起喝威士忌。一個能喝酒的人，代表身體狀況應該不錯。



3. 用詞簡單，淺顯易懂：



黃仁勳加碼，「He is fantastic.He is getting stronger.His spirit is high.His mind is sharp.」



他說，張忠謀「狀況很棒。正在變得更強壯。他的精神很好，如你所知，他的頭腦非常敏銳。」



4. 眼神微笑，展現親切態度：



黃仁勳不只看攝影機。每一個提問的文字記者，他都對視。文字記者蹲下採訪，他的眼神也跟著往下。這是一種無聲的尊重。



5. 永遠的希望正能量：



黃仁勳坦言，輝達正在積極召募人才，媒體詢問，「甚麼樣的人可以錄取？」他說：「像你(記者)這樣的人？」



他的應答，總是積極，正面，讓人開心，充滿希望。接近正能量的人，才能讓你成為正能量的人。



6. 越高位，越謙卑：



身價1662 億美元，皮衣招牌，親切微笑，完全沒有架子。越高位，越謙卑。難怪台灣媒體這麼愛黃仁勳。

