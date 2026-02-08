企業志工走進校園 維新國小寒假科普實作營讓科學「動」起來

高雄市永安區維新國小舉辦「寒假科普實作營隊」，該活動結合企業志工、專業教育團隊與學校資源，帶領學生們自製彈力火箭、黑膠唱片機、耳機與投影機等，讓學生們玩得不亦樂乎；透過簡易材料與實作活動，親身體驗科學原理在生活中的應用。(見圖)

主辦單位今(八)日說明，為深化企業社會責任、推動在地教育發展，勝一化工股份有限公司攜手社團法人台灣線上教育發展協會（LIS）近日在維新國小舉行「寒假科普實作營隊」，帶領學生在動手實作中探索科學原理，培養觀察力、思考力與學習自信。

營隊課程由LIS教育團隊精心設計，內容涵蓋物理、化學與生活科學等多元主題，強調「做中學、從生活理解科學」的教育理念；課程包含「熱對流走馬燈」、「色層分析」、「自製香氛酒精」、「彈力火箭」、「綠色化學」、「自製黑膠唱片機」、「自製耳機」及「自製投影機」等單元，學生透過簡易材料與實作活動，親身體驗科學原理在生活中的應用。

營隊開幕儀式中，勝一化工孫特助代表公司致詞表示，勝一化工深耕永安多年，始終相信企業的成長不只來自產業發展，更來自對環境、社會與下一代的責任；該科普營隊歷經半年以上的規劃與準備，並於去年十月與十二月完成兩次二十一名志工培訓，如今正式走入校園，是企業與教育攜手合作的重要成果。此外，企業志工進入校園，不只是協助課程進行，更是陪伴學生探索與學習的重要角色，希望孩子能在實驗中培養好奇心，在動手操作中建立自信，也在與志工互動的過程中，感受到社會的溫暖與支持；同時強調勝一化工將持續投入在地、支持教育，成為社區長期且穩定的夥伴。

維新國小莊燿隆校長指出，學校非常珍惜這次與企業及教育團體合作的機會，透過科普營隊，學生得以接觸課本以外的科學知識，並將抽象概念轉化為實際操作與觀察，讓學習變得更具體、更有感；校長也感謝勝一化工志工與LIS團隊的用心投入，為孩子打造一段充實且難忘的寒假學習經驗。

LIS協會長期致力於推動科學素養教育，特別關注教育資源相對不足的地區，其課程設計以生活經驗為出發點，透過提問引導與實作活動，協助學生建立科學概念與思考能力，而非僅止於知識傳遞；這次與勝一化工及維新國小的合作，正是跨界共學、共育未來的具體實踐。

莊燿隆校長強調，透過寒假科普營隊讓企業、學校與非營利組織攜手打造良好的教育合作典範，不僅為學生帶來豐富且有感的學習體驗，也為在地社區注入活力，未來將持續深化合作，讓更多孩子在探索與實作中，發現科學的樂趣，並勇敢想像自己的未來。