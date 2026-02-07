企業志工走進校園 維新國小寒假科普實作營讓科學「動」起來

維新國小舉辦「寒假科普實作營隊」，讓學生們玩得不亦樂乎並體驗科學原理在生活中的應用。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市永安區維新國小舉辦「寒假科普實作營隊」，活動結合企業志工、專業教育團隊與學校資源，帶領學生們自製彈力火箭、黑膠唱片機、耳機與投影機等，讓學生們玩得不亦樂乎；透過簡易材料與實作活動，親身體驗科學原理在生活中的應用。

營隊課程由 LIS 教育團隊精心設計，內容涵蓋物理、化學與生活科學等多元主題，強調「做中學、從生活理解科學」的教育理念。課程包含「熱對流走馬燈」、「色層分析」、「自製香氛酒精」、「彈力火箭」、「綠色化學」、「自製黑膠唱片機」、「自製耳機」及「自製投影機」等單元，學生透過簡易材料與實作活動，親身體驗科學原理在生活中的應用。

營隊開幕儀式中，勝一化工特助孫啟智代表公司致詞表示，本次科普營隊歷經半年以上的規劃與準備，並於去年十月與十二月完成兩次二十一名志工培訓走入校園，是企業與教育攜手合作的重要成果。

維新國小莊燿隆校長表示，學校非常珍惜此次與企業及教育團體合作的機會。透過科普營隊，學生得以接觸課本以外的科學知識，並將抽象概念轉化為實際操作與觀察，讓學習變得更具體、更有感。校長也感謝勝一化工志工與 LIS 團隊的用心投入，為孩子打造一段充實且難忘的寒假學習經驗。自己的未來。